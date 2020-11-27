Что в кино: черная Алиса, российские саблистки, Марго Робби с пистолетом

Марго Робби прячется от закона, Ходченкова и Милославская скрещивают сабли, Виктория Исакова встречает человека из Подольска, а чернокожие дети изображают Питера Пэна и кэрролловскую Алису.

"Питер Пэн и Алиса в Стране чудес"

Фото: kinopoisk.ru

Кино из категории "дети сбегают от жестокой реальности в мир воображения" зачем-то насильно породнили с произведениями Джеймса Барри и Льюиса Кэрролла. Жертва этого чудовищного эксперимента, кроме жалости, ничего не вызывает: пара высосанных из пальца сюжетных линий, точечно напичканных узнаваемыми образами, невнятная развязка и скучающая Анджелина Джоли. Без слёз не взглянешь. Лучшее, что мы в данной ситуации можем предпринять, - притвориться, что такого фильма нет и никогда не существовало. Поверьте, это будет правильно. (Рецензия)

"На острие"

Фильм закрытия минувшего ММКФ от режиссёра Эдуарда Бордукова, четыре года назад дебютировавшего неоднозначным исследованием проявлений национализма на дворовых футбольных площадках "Коробка". На этот раз всё куда масштабнее и богаче. В касте, помимо восходящей звезды Стаси Милославской ("Коробка", "Один вдох", "Стрельцов", "Бык"), Светлана Ходченкова и Сергей Пускепалис. В центре сюжета - конфликт двух саблисток, соперничающих за право считаться главной звездой сборной накануне Олимпиады. Любителям отечественных спортивных драм (героическое преодоление и "неожиданные" реванши на последней секунде - в комплекте) и особенно - нервозных женских конфликтов на грани дружбы и ненависти - пропускать нежелательно.

"Грань времени"

Фото: kinopoisk.ru

Двое друзей, медиков скорой помощи, ездят по вызовам и натыкаются на разную странную чертовщину, как-то связанную с новым синтетическим наркотиком. Потом у одного находят опухоль с кое-какой аномалией рядышком, а у другого пропадает дочь.

Джастин Бенсон и Аарон Мурхед, производящие дикую, но симпатичную фантастику, произвели на этот раз фантастику не столь дикую - что, возможно, смутит фанатов, - но всё ещё симпатичную. Обильно декорированную в нуарном стиле и при этом довольно просто устроенную. То есть мозг, положим, не разорвёт, зато душу - вполне вероятно. (Рецензия)

"Страна грёз"

Фото: kinopoisk.ru

Ещё одна история бандитской любви на фоне Великой депрессии в США. Скромный парень (Финн Коул, младший брательник Томми из "Острых козырьков") обнаруживает в сарае семейной фермы лихую рецидивистку, раненую и беспомощную. Она обладает внешностью Марго Робби, а потому оболтус, конечно, моментально влюбляется. И, несмотря на то, что на совести дамочки, по данным полиции, висит, среди прочего, убийство ребёнка, а за её голову назначено серьёзное вознаграждение, он решает ей помочь. Усложняет ситуацию тот факт, что отчим юноши - помощник шерифа, мужик суровый, к тому же чахлого пасынка недолюбливающий (как видим, небезосновательно). Его играет Трэвис Фиммел - Рагнар Лодброк из "Викингов" и яркий фанатик Маркус из "Воспитанных волками" - со всей своей неповторимой лицевой акробатикой. Саму историю с парой вялых перестрелок и небольшой финальной погоней захватывающей назвать трудно, но весьма выразительный актёрский ансамбль делает просмотр не самым бессмысленным занятием.

"Линия горизонта"

Фото: kinopoisk.ru

Парень и девушка с непростым общим бэкграундом пытаются добраться до острова, где их друзья отмечают свадьбу, небольшим самолётом. И сталкиваются поочерёдно со следующими неприятностями: скоропостижная смерть пилота, потеря управления, гроза, слишком большой набор высоты, слишком малый набор высоты, закончившееся топливо, необходимость приземлиться на крохотном клочке земли, неудачное приземление, уход островка под воду, акулы. Их они в порядке возникновения героически преодолевают, конечно, но выглядит это порой чрезвычайно нереалистично. Настолько, что если у вас были какие-то вопросы подобного рода к "Экипажу" с Козловским, вы их быстро забудете. Зато здесь тоже основное актёрское трио радует знакомыми лицами: Александр Дреймон (Утред, сын Утреда из "Последнего королевства"), Эллисон Уильямс (коварная вертихвостка из "Прочь") и Кит Дэвид. Больше "Линии горизонта" особо порадовать нечем.

"Человек из Подольска"

Фото: kinopoisk.ru

Экранизация одноимённой нашумевшей пьесы Дмитрия Данилова от дебютанта в режиссуре Семёна Серзина (известен ролью в сериале "Проект "Анна Николаевна", например). Сначала прикидывается кафкианским абсурдом про российскую действительность, и чересчур навязчивое употребление слова "абсурд" на это усиленно намекает. Но на самом деле - не такой уж и абсурд, а скорее фантастика, в основе которой лежит утрированно буквальная трактовка понятия "воспитательная работа". Ознакомиться определённо стоит, хотя бы ради великолепного перформанса Виктории Исаковой.

"Искусственный интеллект"

Фото: kinopoisk.ru

Одна из величайших актрис XXI века по версии NYT Мелисса Маккарти играет ничем не примечательную неудачницу, которую могучий искусственный суперинтеллект с голосом и иногда лицом Джеймса Кордена выбирает для помощи в решении дилеммы: уничтожить человечество или не уничтожить. После чего сам принимается ей помогать в налаживании отношений с бывшим. Поди пойми, как это связано, но как-то связано, примерно как "День, когда Земля остановилась" с ромкомом. И с рекламой технологических гигантов: в кадре очень много "Теслы" и "Майкрософта". Один из гэгов заключается в том, что в офисе "Майкрософта" очень легко заблудиться - это вот, к слову, юмор здесь такой, да. При общем уровне идиотизма такое, конечно, непростительно.

"Изгоняющий дьявола: Инсомния"

Фото: kinopoisk.ru

Мистический хоррор, базирующийся на излагаемой в начале смелой теории, согласно которой особо запущенные случаи бессонницы - не бессонница никакая вовсе, а одержимость. Отсюда, собственно, локализованный заголовок, тогда как в оригинале фильм называется лаконично - Awoken. Одержимость проявляется не совсем стандартным образом, а именно истеричным вырыванием страниц из Библии (где они все их только находят), и на том всё нестандартное кончается. Действие сосредоточено в подвале больницы с бетонными стенами, где постоянно мигают лампочки и из темноты дежурно выпрыгивают взбесившиеся граждане. Короче, ещё один безыдейный проходной ужастик.

Также на экранах: байопик про советского психиатра Наума Балабана "Клятва"; байопик про Фассбиндера "Фассбиндер" (Enfant Terrible на самом деле); вырвиглазный артхаус с кокошниками "Дочь рыбака"; спортивно-семейная драма "Виктория"; новогодняя комедия с говорящим названием "Вечер шутов, или Серьезно с приветом".