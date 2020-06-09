Если руководство магнатов по обе стороны Атлантики вдруг не передумает, нас ждет еще несколько сезонов - цикла "Саксонские хроники" Бернарда Корнуэлла, на котором основано шоу, хватит надолго, еще как минимум целых четыре романа дожидаются телевизионной адаптации. А пока тем, кто еще не успел посмотреть недавно вышедший четвертый сезон, самое время этим заняться.

Он, как водится, основан на двух книгах - "Языческий лорд" и "Пустой трон" (оба романа уже вышли на русском языке). Как обычно, с некоторыми сюжетными отступлениями от текста, совершенно, однако, некритичными. Фанаты "Викингов", не знакомые напрямую с творчеством британского беллетриста и с интересом вылавливавшие параллели с сериалом History, могут быть немного разочарованы - ненадолго частично пересекшись, сериалы разошлись в разные стороны: там сыновья Рагнара Лодброка вернулись к дележу власти в родной Скандинавии, обратив заодно взоры к Руси (хотя это кто ещё к кому устремил), а тут саксы продолжили выяснять отношения с кровожадным десантом данов на своей территории, попутно пытаясь договориться с давно лелеющими небезосновательную обиду кельтами.

У главного героя Утреда Утредсона всё те же проблемы: рожденный саксом и воспитанный даном супервоин мечется между двумя культурами, переживает перманентный кризис идентичности и старается сдерживать данные сильным мира сего обещания и клятвы, что порой оказывается почти невозможным.

Трон Уэссекса вместо Альфреда Великого, собирателя английских земель, занял его сын Эдуард. Как и отец, новый монарх не отличается особой любовью к брутальному отщепенцу, но вынужден прибегать к его услугам, за что потом не слишком по-королевски благодарит. Проблем добавляет неуравновешенность юного правителя и букет комплексов по отношению к великому предку. Между тем сестрица Эдуарда Этельфледа, а по совместительству - возлюбленная Утреда и супруга короля неблагополучной Мерсии Этельреда начинает плести свои интриги. Которые бедолаге Утреду жизнь тоже не упрощают.

Главный герой между тем всё мечтает о своем утраченном владении - крепости Беббанбург в далекой северной Нортумбрии. И оказывается от своей мечты на расстоянии полета стрелы. Но, как гласит главный слоган цикла, "судьба решает всё" - или в этом случае было бы корректнее сказать "не судьба". Беббанбург откладывается до лучших времен (если они настанут), и Утред опять погружается в хитросплетения противостояния саксов и данов, христиан и язычников (а эти категории уже давно перестали точно соотноситься - многие скандинавы крестились, а некоторые даже искренне уверовали во Христа), Уэссекса и Мерсии. Живописный хаос на фоне средневековой раздробленности при разрушительной активности интервентов, в лагере которых тоже противоречий хватает с лихвой.

Разумеется, реальные события это всё отражает только в общих чертах, и никакого Утреда Беббанбургского история не знает, но совсем уж лютой фантастики, какую мы видим в тех же "Викингах" (в новых сериях особенно хорош Вещий Олег с лицом Данилы Козловского), сценаристы "Последнего королевства" вслед за Корнуэллом избегают. И этой похвальной традиции шоураннеры сериала Netflix и BBC сезон за сезоном продолжают придерживаться, не забывая развлекать зрителей крутыми схватками, жестким юмором, а в качестве бонуса бросая к их ногам изувеченные трупы парочки особенно мерзких персонажей.

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