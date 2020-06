Авторы "Британии", номинально посвящённой римскому завоеванию островов, с самого начала давали понять, что историческая достоверность их мало заботит. Ставку они сделали на самые безумные домыслы, лишь слегка опираясь на реально существовавших деятелей и только при случае касаясь фактов. Открывавшая первый сезон заставка сопровождалась песней иконы хиппи шестидесятых Донована и состояла из соответствующего кислотного видеоряда, сулящего беспрецедентный угар и в самих сериях. И не обманывала.

Между тем были и остаются чудаки, всерьёз выдвигающие обвинения в антиисторизме: и кельтские шаманы странно выглядят, и римские легионеры не так маршируют, и вообще, мол, что за чертовщина тут творится. Второй сезон эту публику, если "Британия" до него доберётся, конечно, окончательно доконает: яркая мифологическая составляющая тут усиливается и становится одним из столпов сюжета. Предъявлять телешоу, где весь замес строится вокруг противостояния двух тысячелетних братьев-шаманов, неправдивость, пожалуй, ещё более нелепо, чем смеяться над неграми в пресловутой "Великой".

Да, здесь, наконец, объявляется старший братец хорошо известного нам по первому сезону Второго человека, смахивающего на Волдеморта, но всё же стоящего на позициях, так сказать, добра и справедливости (весьма и весьма, разумеется, относительных, как и всё здесь). Первый же человек, которого с лёгкостью мог бы сыграть молодой Мэрилин Мэнсон, инфернален, кровожаден и коварен, как Локи (впрочем, позже мы поймём, что и в этом случае не всё так однозначно).

В лагеря повздоривших родственников активно рекрутируются сторонники из разрозненных постоянными междоусобицами племён, в то время как горстка ведающих и избранных судьбой смертных пытаются исполнить своё не вполне им ясное предназначение.

Во всей этой кельтской катавасии с отчётливыми библейскими параллелями и перекличками, смысл которой нам милостиво откроется в конце, пытаются разобраться несчастные римские захватчики. Консул Авл Плавтий в исполнении Дэвида Моррисси, самый из них хитрый, открытый к познанию чужих культур и почти что человек мира, немало преуспевает в понимании ситуации и деятельно участвует в политической жизни Альбиона - с большим риском доиграться, само собой. С трудом завоёванный статус самостоятельного игрока он не готов уступать даже самому императору - благо отвадить простофилю Клавдия, отвесив хорошего попутного пинка, опытному интригану оказывается легче лёгкого.

А вот подчинить себе этот странный и неприветливый мир, буквально зациклившийся на самом себе, - совсем другое дело. Ведь миру этому враждебные интервенты - что противная лесная мошка. На беду саксов и скандинавов (о которых пока никто на островах не слышал) римляне их об этом не предупредили, но это уже совсем другая история.

Потеря Келли Райлли, конечно, большой удар по касту, но присутствие её героини продолжает специфическим образом украшать сцены "Британии". Кровавое цветастое безумие, как и прежде, щедро разбавлено отменным мрачным юмором (за него, как и прежде, в немалой степени отвечают персонажи отлично вписавшегося в британскую тусовку датчанина Николая Ли Коса, юной милахи Элинор Уортингтон-Кокс и Джулиана Райнд-Татта) и чудесным саундтреком из недвусмысленно подчёркивающей общую психоделичность классику рока: тут звучат песни Jefferson Airplane, Cream, The Pretty Things, Animals и даже Джексона Си Фрэнка (а бонусом - внезапно Portishead). Ну и Донована, конечно - на смену Hurdy Gurdy Man пришёл другой его хит, исключительно уместная Season of the Witch. В третьем сезоне, который, очень надеемся, состоится (Amazon отказался от продления, но Sky продолжает искать возможности сохранить сериал), будем ждать Sunshine Superman.

4.5