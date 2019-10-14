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Вышел трейлер второго сезона сериала "Британия"

Новости
    14.10.2019, 12:15
Текст:   Козьма Лоханкин

На YouTube-канале Sky Atlantic опубликован трейлер второго сезона отличного фэнтезийно-исторического сериала "Британия", в котором рассказывается о римском завоевании Британских островов.

Фото: kinopoisk.ru
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Судя по всему, психоделического угара в продолжении не убавится - скорее, наоборот. Кроме того, полутораминутное видео свидетельствует о том, что чёрный юмор, за который сериал полюбился любителям нестандартного фэнтези, тоже никуда не делся.

В качестве музыкального сопровождения снова избрано творчество культового музыканта шестидесятых Донована.

На экране мелькают знакомые по первому сезону лица: Дэвид Моррисси, Николай Ли Каас, Элинор Уортингтон-Кокс и другие.

Премьера - 7 ноября сего года.

Наш обзор первого сезона - здесь.

Ранее мы писали о трейлере финального сезона другого исторического телешоу с элементами фэнтези - "Викингов", где объявился Данила Козловский.

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