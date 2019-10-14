Вышел трейлер второго сезона сериала "Британия"

На YouTube-канале Sky Atlantic опубликован трейлер второго сезона отличного фэнтезийно-исторического сериала "Британия", в котором рассказывается о римском завоевании Британских островов.

Судя по всему, психоделического угара в продолжении не убавится - скорее, наоборот. Кроме того, полутораминутное видео свидетельствует о том, что чёрный юмор, за который сериал полюбился любителям нестандартного фэнтези, тоже никуда не делся.

В качестве музыкального сопровождения снова избрано творчество культового музыканта шестидесятых Донована.

На экране мелькают знакомые по первому сезону лица: Дэвид Моррисси, Николай Ли Каас, Элинор Уортингтон-Кокс и другие.

Премьера - 7 ноября сего года.

Наш обзор первого сезона - здесь.

Ранее мы писали о трейлере финального сезона другого исторического телешоу с элементами фэнтези - "Викингов", где объявился Данила Козловский.