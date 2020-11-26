Двое лучших друзей трудятся врачами скорой помощи. Один - семьянин, вечно жалующийся на свою жизнь семейную. Жена, двое детей, в том числе проблемная 18-летняя дочь. Второй - наоборот, сам по себе. Верный пёс, случайные связи, вечера наедине с алкоголем. До кучи опухоль и ещё кое-какая аномалия в мозге. О чём он узнаёт после неординарного случая на очередном вызове: сквозное ранение, нанесённое престранного вида мечом, рядом с пострадавшим обнаруживается старинная монетка - также престранного вида - и пустой пакетик из-под синтетического наркотика с названием Synchronic. Вскоре подобные случаи учащаются, и на каждом месте происшествия находятся такие же вскрытые пакетики. А затем упомянутая проблемная дочь пропадает.

Дуэт Джастина Бенсона и Аарона Мурхеда - величина ещё скромная, но уже серьёзная, с выработанным собственным стилем и сложившейся базой поклонников. И заметно растущая - заметно уже хотя бы по тому факту, что если в прошлом своём фильме Джастину и Аарону приходилось самим исполнять главные роли, то теперь, в "Грани времени", за них это делают широко известные актёры - Джейми Дорнан и Энтони Маки. Впрочем, все остальные ключевые позиции снова либо заняты сразу обоими товарищами, либо поделены меж ними.

"Грань времени" долго и обстоятельно со всех сторон нагнетает. Угрюмый нуар с вкраплениями специфических атрибутов Нового Орлеана (вуду, мрак болот, вот это всё), медицинского процедурала и психоделических видений, камера то и дело многозначительно от огней ночного города устремляется в звёздное небо, сгущающаяся драма, зловещие таблетки, необъяснимые смерти, притоны с загадочными надписями на стенах. Красота да и только. Возможно, даже слишком хорошо. Потому как есть вероятность, и немалая, обмануться в ожиданиях, когда выяснится, что те причудливые декорации, которые на ваших глазах возводились, служат всего лишь обрамлением на первый взгляд маленького и просто скроенного рассказа в жанре темпоральной фантастики. Разумеется, простота эта во многом кажущаяся.

Бенсон и Мурхед не пытаются жанр переизобрести, как Кристофер Нолан недавно. Хотя придуманный ими механизм перемещения во времени также весьма незауряден: в частности, регулируется он пространством, и понимать это надо максимально буквально. Но, опять же, в отличие от нолановского подхода, при котором приоритет отдаётся техническим, структурным и прочим наворотам, подход Бенсона и Мурхеда сугубо гуманистический, с упором на драматургию, а навороты и всякое фантастическое выполняют прикладные функции.

Нельзя, однако, сказать, что путешествия во времени здесь играют какую-то малосущественную роль. Наоборот, очень даже существенную. Но отнюдь не первостепенную. Первостепенна душераздирающая - Маки, Дорнан и пёсик по кличеке Хокинг тут так стараются, что у каменной статуи в груди заноет - история о дружбе и самопожертвовании, сопровождаемая размышлениями на вечные темы, при этом генеральная мысль транслируется посредством как раз темпоральщины. Формулируется она так: прошлое - отстой, только музыка там хорошая. Мысль, конечно, небесспорная, но конкретными примерами и умозаключениями подкреплённая. Не голословное суждение, не лишь бы чего брякнуть.

Кроме того, означенный тезис через ту же темпоральщину срифмован с тезисом, который вроде бы никто в здравом уме и так не будет ставить под сомнение, однако ж проговаривать его частенько приходится. А именно: наркотики - отстой. Уже без уточнений насчёт музыки (да они, в общем-то, и излишни). В свою очередь, эти концептуально-смысловые навороты крепятся к действительно не особо затейливому сюжету, где двое лучших друзей сталкиваются с разного рода несчастьями, - да, с помощью той же темпоральщины. И сверху всё обильно украшено фактически необязательной, но задающей тон и создающей настроение мишурой - болотами, звёздами и прочим.

Воображение, прямо скажем, не поражает, особенно после "Паранормального" - резонно ведь было предполагать, что Бенсон с Мурхедом на сей раз забабахают что-нибудь ещё более грандиозное и неожиданное. С другой стороны, они себе нисколько не изменили, в целом продолжив гнуть свою линию, только уже в сторону мейнстрима. Ну, знаете, чтобы люди потянулись, не всё ж в андеграунде торчать. А в мейнстриме творить так, как они раньше творили, - это надо сначала репутацию заиметь, вес набрать, иначе не примут. С этой позиции "Грань времени" - кино идеально сбалансированное: достаточно понятное, доступное и обаятельное, чтобы привлечь новую публику, и достаточно своеобразное, чтобы не распугать старую.

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