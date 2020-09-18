Сериал Ридли Скотта Воспитанные волками" продлили на второй сезон

Соавтор научно-фантастического шоу сервиса HBO Max Аарон Гузиковский не так давно обнадежил, что проработал концепт сериала "Воспитанные волками" на пять сезонов. И пока сложно говорить, насколько этот прожект удастся осуществить в заданном объеме. Зато легко сказать другое - минимум еще один сезон мы точно увидим.

Как передает Deadline, едва сериал перешагнул через свой экватор, как боссы дали отмашку на продолжение - это действительно благая весть. Ведь уже вышедшие эпизоды выглядят отлично.

Все числа по просмотрам руководство стриминга не озвучивает, но отмечает, что после премьеры первых трех эпизодов шоу, два из которых были срежиссированы Ридли Скоттом, на второй неделе показа аудитория сериала выросла почти в два раза. Кроме того, "Воспитанные волками" стали самым успешным оригинальным сериалом молодого стриминга.

Ридли Скотт - продюсер предприятия. Сценарием, наряду с Гузиковским, занимается Хезер Беллсон ("Ходячие мертвецы").

Дату премьеры второго сезона пока не называют.