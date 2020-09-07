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Создатели сериала "Воспитанные волками" пообещали пять сезонов

Новости
    07.09.2020, 11:34
Текст:   Олег Усков

Держим кулачки: если звезды продолжат вставать правильно, сайфай-шоу канала HBO Max "Воспитанные волками" (Raised by Wolves) может продлиться пять сезонов.

Фото: kinopoisk.ru
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Во всяком случае, у сценариста сериала Аарона Гузиковского есть проработанный план именно на пять.

Об этом создатели шоу рассказали в интервью Collider. Но пока информации о том, насколько столь амбициозный план реален, нет.

Напомним: сериал стартовал 3 сентября с трех впечатляющих и богатых эпизодов, получив хороший рейтинг.

Фото: kinopoisk.ru
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Два первых поставил Ридли Скотт, и это его первая режиссерская работа на сериале с конца шестидесятых. Также он выступил продюсером шоу. Третий поставил сын демиурга - Люк Скотт.

Всего в первом сезоне десять серий.

В центре истории - два андроида, пытающиеся возродить цивилизацию на другой планете после того, как Земля была практически уничтожена в религиозной войне. Отголоски которой переместились и в новый дом остатков человечества, встретивший колонистов суровыми погодными условиями, терниями и монстрами.

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