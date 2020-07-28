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Опубликован отрывок из финала сериала "Викинги" с Данилой Козловским

Новости
    28.07.2020, 12:52
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: youtube.com/ IGN Фото: youtube.com/ IGN
Фото: youtube.com/ IGN

В рамках выставки Comic-Con, которая из-за пандемии в этом году проходит онлайн, показали отрывок из финала культового сериала "Викинги".

Фото: kinopoisk.ru
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В нём Данила Козловский, играющий князя Олега, целует крест перед битвой. Между тем с вражеской стороны навстречу выезжает раненный, но, как выясняется, ещё живой Бьёрн.

Шестой сезон стартовал в декабре минувшего года, к февралю текущего вышло десять серий. Оставшиеся десять станут для канадско-ирландского проекта канала History, выходящего с 2013 года, последними. Однако авторы уже объявили о намерении подарить "Викингам" спин-офф, который получил название "Вальхалла".

Премьера заключительных серий "Викингов" обещана в этом году, пока без конкретной даты.

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