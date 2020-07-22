Дилогия "Мама не горюй", нравится это кому-то или нет, уже стала в своём роде классикой, а ситком "Интерны" вполне по праву продолжает появляться на ТВ, будучи не самым стыдным лаунжевым фоном отечественного производства для релаксации в уикэнд. Есть у режиссёра Максима Пежемского в портфолио и более сомнительные достижения - типа "Любви-моркови 2", но безнадёжным делом поиск смотрибельных лент в его фильмографии отнюдь не является. Так что к нашумевшему "Проекту "Анна Николаевна" мы подходили со сдержанным оптимизмом. Который оправдался лишь в малой степени.

Тема андроидов среди нас в российском сериалостроении обрела в последнее время неожиданную популярность. В 2018-2019 годах сервис Start выпустил свой "Лучше, чем люди", где Паулина Андреева нашла, пожалуй, самую подходящую для себя роль. Что, увы, не сделало телешоу менее тоскливым и унылым.

Новый сериал, созданный "КиноПоиском", отличается от "Лучше, чем люди" и жанром, и сеттингом (здесь речь идёт о нашем времени, никакого будущего), но кое-что, помимо, собственно, расположенного в центре внимания робота, их объединяет. Это - неубедительность, ведь ровно так же, как сериал с Андреевой тщился изображать лихой фантастический детектив, по сути являясь затянутым мылом в псевдофутуристических декорациях, "Проект "Анна Николаевна" заявляет свои права на право зваться комедией. В то время как на самом деле он представляет собой типичный теледетектив нашего разлива, приукрашенный фантастическим элементом и присыпанный довольно натужным юмором в диалогах.

Шуток здесь, конечно, много - комедия же заявлена, напоминаем. Но ведь, например, и в "Улицах разбитых фонарей" их хватало, и иные были, пожалуй, куда удачнее. Никому же не придёт в голову считать оттого культовую "ментовскую сагу" комедией.

В "Анне Николаевне" в полицейский участок провинциального городка средней полосы России внедряют робокопа в юбке (Зоя Бербер), а начальнику (Сергей Гармаш) дают строгое указание - о природе новой сотрудницы не распространяться. На постоянном взаимном недопонимании бездушного и неисправимо "правильного" блюстителя закона с коллегами, лучше разбирающимися в непростых местных реалиях, и построен почти весь юмор "Проекта".

Анна Николаевна сразу же просвещает шефа, рассказывая о трёх законах робототехники Азимова, которых она-де строго придерживается, а также сообщает о четвёртом: робот вне политики. В этом уже как бы заключена определённая ирония, потому что репликам, претендующим на политическую сатиру, место находится в каждой серии.

Главный мужской персонаж - опытный и патологически честный следователь Пожарский (Антон Филипенко). Его представления о добре и справедливости, понятно, сильно отличаются от принципов механически следующей букве закона напарницы. Потому что представления Пожарского базируются на тяжёлом и горьком опыте работы в русской глубинке, где всё далеко не всегда решается в соответствии с правом. Именно это настойчиво иллюстрируется каждым новым эпизодом и каждым новым делом, расследуемым противоречивой парочкой.

Кроме Пожарского и играемого Гармашем полковника Галузо, в отделении работают двое оперативников: Ляпин и Мокрый (это фамилия) в исполнении Фёдора Лаврова и Кузьмы Сапрыкина соответственно. Первый влюблён в проститутку и готов на ней жениться, несмотря на род её занятий, который бывшая учительница не намерена бросать, "пока там ЕГЭ". Второй тещу любит больше чем жену - по его заверениям, сугубо сыновьей любовью. Если вы вдруг не поняли, в очевидной нелепости вышеописанных ситуаций и заключается то, что в "Анне Николаевне" считается юмором.

Между тем в "Проекте" есть ещё один важный смысловой пласт - идеологический. Феминистский. От феминизма в кино и сериалах что на Западе, что у нас скоро уже решительно некуда будет деваться, так что привыкаем.

Дело в том, что в фигуре Анны Николаевны - со всеми её странностями и склонностью говорить голосом автомобильного навигатора - и в соответствующей на неё реакции со стороны ничего не подозревающих окружающих, нетрудно разглядеть довольно прозрачную аллюзию на подразумеваемое авторами тяжёлое положение одарённой русской женщины в насквозь пропитанном шовинизмом патриархальном обществе. Анна Николаевна как машина высокотехнологичная способна не только на традиционные подвиги с конём и избой, но и на свершения покруче. Но трудиться на благо граждан в полную силу ей мешает зашоренность глупых сексистов, с коими ей приходится иметь дело повсюду, учась подстраиваться и не брать на себя слишком много - не поймут-с, а то и обидятся, дурни.

Особого понимания бедной стальной (или из чего она там сделана) деве действительно ждать неоткуда. Небольшой город, где все всех знают, населён ходячими карикатурами, начиная от вечно пьяных и немытых люмпенов с шиномонтажа и заканчивая четой малахольных интеллигентов, учительствующих в местной школе. С одной стороны, авторы сериала стараются смеяться по-доброму, как-то даже любя и не без морали, но с другой - оперируют такими плоскими штампами, что все эти благие стремления растворяются в море однообразных приколов на темы вроде "провинциалы не любят москвичей и считают, что в столице живут сплошь зажравшиеся представители секс-меньшинств".

Несмотря на массу упущенных возможностей, предоставленных не лишённой оригинальности и перспективы завязкой, "Проект "Анна Николаевна" всё же остаётся терпимым зрелищем благодаря своей общей беззлобности (только подчёркиваемой попытками укусить кого-нибудь шамкающей пастью), но, увы, вовсе не обязательным.

2.5