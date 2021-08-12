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Испанские кинематографистки протестуют против вручения награды Деппу

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    12.08.2021, 15:13
Текст:   Козьма Лоханкин

Группу испанских женщин-режиссёров (или, как сейчас говорят, "режиссёрок") возмутило решение организаторов кинофестиваля в Сан-Себастьяне вручить Джонни Деппу почетную премию за вклад в кинематограф.

Фото: Филипп Мануилов/ РИА Новости
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Как сообщает AP, глава Испанской ассоциации кинематографисток Кристина Андреу заявила, что "сильно удивлена" идеей организаторов.

"Это очень плохо характеризует фестиваль и его руководство, транслируя ужасный посыл обществу: "Неважно, что ты абьюзер, если ты хороший актёр", - сказала Андреу, добавив, что ассоциация "это так не оставит".

Отметим, недавно Джонни Депп выиграл суд у своей бывшей жены Эмбер Хёрд: под сомнение было поставлено выполнение актрисой публичного обещания передать полученные от Деппа ранее миллионы долларов на благотворительность. Это обещание, в свою очередь, могло - по мнению защиты актёра - повлиять на решение суда по делу о клевете, проигранное Джонни.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
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Ранее Хёрд заявила, что Депп её избивал, а тот обвинил её в том же в ответ, предоставив в качестве доказательства записи, где Эмбер сама признаётся в том, что била супруга. Однако правосудие и общественное мнение оказалось на стороне актрисы, в результате чего карьера Деппа была фактически уничтожена.

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