Стартовали съемки "Аквамена 2" с Джейсоном Момоа и Эмбер Херд

Режиссер Джеймс Ван сообщил о начале съемок фильма "Аквамен 2", получившего в оригинале подзаголовок "Потерянное Королевство". Информацию об этом постановщик опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

Судя по опубликованному снимку, часть событий картины будет проходить в заснеженной местности.

В сиквеле к титульной роли вернется актер Джейсон Момоа. Также, вопреки желаниям многочисленных хейтеров, Эмбер Херд снова воплотит на экране образ королевы Меры, несмотря на злобные петиции, направленные против нее на фоне развода с Джонни Деппом.

Она, в свою очередь, постит у себя на странице различные видео о том, как набирает нужную физическую форму для съемок.

Премьера киноленты о приключениях царя Атлантиды киновселенной DC запланирована на декабрь 2022 года.