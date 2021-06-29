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Стартовали съемки "Аквамена 2" с Джейсоном Момоа и Эмбер Херд

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    29.06.2021, 11:55
Текст:   Богдан Бобров
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Режиссер Джеймс Ван сообщил о начале съемок фильма "Аквамен 2", получившего в оригинале подзаголовок "Потерянное Королевство". Информацию об этом постановщик опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

Судя по опубликованному снимку, часть событий картины будет проходить в заснеженной местности.

В сиквеле к титульной роли вернется актер Джейсон Момоа. Также, вопреки желаниям многочисленных хейтеров, Эмбер Херд снова воплотит на экране образ королевы Меры, несмотря на злобные петиции, направленные против нее на фоне развода с Джонни Деппом.

Она, в свою очередь, постит у себя на странице различные видео о том, как набирает нужную физическую форму для съемок.

Премьера киноленты о приключениях царя Атлантиды киновселенной DC запланирована на декабрь 2022 года.

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