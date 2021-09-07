ФСБ, МВД, Росгвардия смогут блокировать некоторые интернет-страницы

Новости

Собянин предложил обсудить с москвичами название новой станции МЦД на Комсомольской площади 18:57
Директор курской школы вырвал серьгу из уха ученика 18:52
Винер-Усманова прокомментировала снятие сборной Израиля с чемпионата мира 18:44
Анна Кузнецова выступила за пожизненное наказание для педофилов 18:43
В Петербурге прочтут имена погибших в блокаду 18:40
Джилл Байден вернется на работу с полным рабочим днем 18:39
ФАС снова оштрафовала Google за ненадлежащую рекламу 18:30
МИД: На объявлении правительства Афганистана будет представитель РФ 18:15
Захарова назвала фейком публикацию NYT о визите каталонских сепаратистов в РФ 17:59
На торги выставляется шляпа Наполеона 17:55
Нобелевский лауреат открывает в МФТИ научный центр 17:52
В Сербии увековечат память о русских добровольцах 17:46
Матвиенко предложила объединить под эгидой ВОЗ финансирование борьбы с инфекциями 17:39
Мурашко рассказал о ситуации с вакцинами от COVID-19 в регионах 17:36
Вратарь Крицюк рассказал о переходе в "Зенит" 17:34
Более 19 тысяч приложений для Android раскрывают данные пользователей 17:33
Минстрой модернизирует учет сертификатов на получение жилья 17:25
Расселл подписал контракт с командой Mercedes 17:10
Россия не будет принимать участия в министерской встрече по Афганистану 17:00
Международные резервы РФ снова обновили исторический максимум 16:47
Прокуроры начали формировать сводный план проверок бизнеса на 2022 год 16:44
Мурашко: Молодежь и беременные стали попадать в группу риска по COVID-19 16:35
Мурашко рассказал о доле непривитых в числе госпитализаций с COVID-19 16:30
В Москве открыли памятник молодому Достоевскому 16:23
Стало известно, какие гаджеты Apple представит осенью 16:19
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Саяно-Шушенская ГЭС начала принимать туристов
Саяно-Шушенская ГЭС начала принимать туристов
Верховный суд разъяснил, когда можно безнаказанно уезжать с места ДТП
Верховный суд разъяснил, когда можно безнаказанно уезжать с места ДТП
Задайте вопрос председателю ЦИК Элле Памфиловой
Задайте вопрос председателю ЦИК Элле Памфиловой
07.09.2021 17:57
Рубрика: Происшествия

ФСБ, МВД, Росгвардия смогут блокировать некоторые интернет-страницы

Текст: Иван Петров
Российская газета - Федеральный выпуск № 204(8555)
Представителей некоторых силовых ведомств и спецслужб предлагается наделить полномочиями по блокировке сайтов. Правда, речь идет только об интернет-страницах, на которых размещены уроки или инструкции по изготовлению взрывчатки и оружия. Проект изменений в соответствующее постановление правительства РФ разработали правоведы МВД России. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Предлагается наделить МВД, ФСБ, Федеральную службу войск национальной гвардии РФ и Роскомнадзор полномочиями по принятию решений, являющихся основанием для включения соответствующих видов информации... в информационную систему "Единый реестр доменных имен и (или) указателей страниц сайтов в сети "Интернет"... содержащих информацию, распространение которой в РФ запрещено", - говорится в пояснительной записке. Под "соответствующими видами информации" в проекте понимаются данные о способах самостоятельного изготовления взрывчатки и взрывных устройств, а также изготовления и переделки оружия".

Фото: iStock
Роскомнадзор заблокировал шесть VPN-сервисов

Критерии оценки материалов для возможной блокировки будут впоследствии разработаны специальным межведомственным приказом.

Напомним, осенью 2019 года сообщалось, что МВД разработало законопроект, запрещающий распространение в интернете и в СМИ инструкций по изготовлению и восстановлению боевых свойств огнестрельного оружия в кустарных условиях. В МВД тогда поясняли, что фиксируют существенный рост числа преступлений, связанных с незаконным изготовлением обрезов, а также переделкой сигнальных, газовых и травматических пистолетов под боевое огнестрельное оружие. Полицейские пришли к выводу, что зачастую этому способствует простота получения информации о сборке и переделке оружия. В интернете стоит лишь забить в поисковик соответствующий запрос, как сразу выйдут сотни ссылок на сайты с подробными видеоинструкциями.

"Давно пора было это сделать, поскольку понятно, что такие инструкции носят провоцирующий характер, и доступ к ним должен быть ограничен, - прокомментировал "РГ" новацию генерал-майор ФСБ, генерал-лейтенант МВД Александр Михайлов. - Надо понимать, что интернет читают далеко не только добропорядочные граждане, но и всякая шпана".

При этом, по словам эксперта, мы живем в "мире кулибиных", которые могут и без каких-либо инструкций изготовить такие образцы оружия, которые даже конструкторским бюро не снились.

"Но одно дело, если такой мастер просто сделал оружие, и совсем другое - если он еще делится со всеми в интернете своим "чудо-рецептом". Ведь непонятно, в какие руки может попасть такая инструкция", - пояснил генерал.

"Параллельно с блокированием сайтов и наказанием провайдеров надо вести серьезную профилактическую работу с потребителями такой информации. Если мы будем бороться только с контентом, мы не достигнем цели. Нужно добиться того, чтобы у людей не возникало желания собрать боевое оружие, а значит, и искать подобную информацию", - заключил Михайлов.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Правительство ФСБ Правительство МВД Правительство Росгвардия

Главное сегодня

Стал известен полный состав нового правительства Афганистана
После убийства двух девочек в Кузбассе возбуждено дело о халатности
Путин решил отдохнуть в Сибири в компании Шойгу
ФСБ назвала организаторов диверсии на газопроводе в Крыму
Мурашко рассказал о доле непривитых в числе госпитализаций с COVID-19
Мошенники ввели в оборот понятие "единого лицевого счета"
Видео: Поезд снес с путей грузовик с лопастью ветрогенератора