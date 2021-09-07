ФСБ, МВД, Росгвардия смогут блокировать некоторые интернет-страницы

"Предлагается наделить МВД, ФСБ, Федеральную службу войск национальной гвардии РФ и Роскомнадзор полномочиями по принятию решений, являющихся основанием для включения соответствующих видов информации... в информационную систему "Единый реестр доменных имен и (или) указателей страниц сайтов в сети "Интернет"... содержащих информацию, распространение которой в РФ запрещено", - говорится в пояснительной записке. Под "соответствующими видами информации" в проекте понимаются данные о способах самостоятельного изготовления взрывчатки и взрывных устройств, а также изготовления и переделки оружия".

Критерии оценки материалов для возможной блокировки будут впоследствии разработаны специальным межведомственным приказом.

Напомним, осенью 2019 года сообщалось, что МВД разработало законопроект, запрещающий распространение в интернете и в СМИ инструкций по изготовлению и восстановлению боевых свойств огнестрельного оружия в кустарных условиях. В МВД тогда поясняли, что фиксируют существенный рост числа преступлений, связанных с незаконным изготовлением обрезов, а также переделкой сигнальных, газовых и травматических пистолетов под боевое огнестрельное оружие. Полицейские пришли к выводу, что зачастую этому способствует простота получения информации о сборке и переделке оружия. В интернете стоит лишь забить в поисковик соответствующий запрос, как сразу выйдут сотни ссылок на сайты с подробными видеоинструкциями.

"Давно пора было это сделать, поскольку понятно, что такие инструкции носят провоцирующий характер, и доступ к ним должен быть ограничен, - прокомментировал "РГ" новацию генерал-майор ФСБ, генерал-лейтенант МВД Александр Михайлов. - Надо понимать, что интернет читают далеко не только добропорядочные граждане, но и всякая шпана".

При этом, по словам эксперта, мы живем в "мире кулибиных", которые могут и без каких-либо инструкций изготовить такие образцы оружия, которые даже конструкторским бюро не снились.

"Но одно дело, если такой мастер просто сделал оружие, и совсем другое - если он еще делится со всеми в интернете своим "чудо-рецептом". Ведь непонятно, в какие руки может попасть такая инструкция", - пояснил генерал.

"Параллельно с блокированием сайтов и наказанием провайдеров надо вести серьезную профилактическую работу с потребителями такой информации. Если мы будем бороться только с контентом, мы не достигнем цели. Нужно добиться того, чтобы у людей не возникало желания собрать боевое оружие, а значит, и искать подобную информацию", - заключил Михайлов.