Географ заменил свои уроки учебными экспедициями

17 сентября завершается прием работ на самый масштабный в стране конкурс видеоэкскурсий "Лучший гид России".

Игорь Шидловский - педагог, гид и журналист. 30 тысяч детей и взрослых за 36 лет побывали в его экспедициях. Фото: Из личного архива Игоря Шидловского

Проводит Русское географическое общество и телеканал "Моя Планета". Призы для взрослых: 100 тысяч рублей, а победителя до 18 лет ждет квадрокоптер.

На конкурс принимают ролики в формате MP4, хронометраж - не дольше двух минут. И не важно, какой ты гид: профи или любитель. Да и гид ли вообще. С этого конкурса имеешь право начать карьеру.

Дело за малым: снять гениальное видео. Как? Помочь советом я попросил Игоря Шидловского - члена Русского географического общества, Заслуженного учителя России и призера Всероссийского конкурса "Лучший гид России".

Игорь Михайлович, у меня много вопросов. Начну с самого простого: как снять ролик, который всех победит?

Игорь Шидловский: Хороший вопрос! Что ж, попробую сориентировать: прежде всего надо поставить перед собой такую цель, как удивить. А это возможно, если вас самих это удивляет. Не надо презентовать какой-то природный объект или историческое место. Просто расскажите то, что другие могут не знать. И сделайте это так, чтобы вас было интересно слушать. Ведь конкурс "Лучший гид России" посвящен именно гидам, а не уголкам нашей России, пусть даже очень интересным. Удивите зрителей! И чем креативнее будет представлена ваша работа, тем больше шансов на победу. Найдите необычный ракурс, представьте свои театральные способности, ведь гид в чем-то актер. А для актера важно не столько текст роли передать, сколько найти образ своего персонажа. Представьте свой образ!

С Камчатки с любовью. В данном случае "Любовь под вулканом" - так автор фото назвал эти нечеловеческие страсти. Фото: Вадим Балакин, участник фотоконкурса РГО "Самая красивая страна" (предоставлено Игорем Шидловским и Русским географическим обществом)

А кого именно пытаться удивить: девочку-соседку или знаменитостей, входящих в жюри конкурса? Среди которых сам Валдис Пельш.

Игорь Шидловский: Вообще гиду надо всегда ориентироваться на тех, кому он рассказывает. На их возраст, интересы, настроение… И если на вашей экскурсии окажется Валдис Пельш, то и на него, конечно. А на конкурсе "Лучший гид" ориентируйтесь на свои возможности и свою харизму. И на получение вами удовольствия от своей работы. Тогда и зрители получат удовольствие от вашего ролика.

От конкурса - к вопросам большой географии. Вы заслуженный учитель со стажем 36 лет. У среднестатистического школьника уровень географических знаний приемлемый или есть к чему стремиться?

Игорь Шидловский: Во-первых, есть чем гордиться: совсем недавно именно наши школьники заняли 1-е и 2-е места на международной олимпиаде по географии! Пользуясь случаем, поздравляю победителей: так держать!

Но есть и куда расти. Мне кажется, надо кардинально менять в школе отношение к нашему предмету! Ведь география - это не просто "описание земли", как переводится дословно ее название. Это мировоззрение!!! Она объединяет многие сферы нашей жизни и, соответственно, учебные дисциплины. Да нет такого школьного предмета, который не пересекался бы с географией. С одной стороны, они помогают нам понять, как устроен мир, т.е. познать географию земли, а с другой стороны, сама география - это "портрет нашего мира", нарисованный красками физики, математики, химии, истории, литературы, музыки… И может быть, меня не подержат мои ученики сейчас, но я за то, чтобы среди обязательных предметов к сдаче на Едином государственном экзамене в 11-м классе вместе с математикой и русским языком была география!

Я знаю, что вы автор проекта "Учебная экспедиция". Пандемия все остановила?

Игорь Шидловский: Учебные экспедиции - это попытка объединить то, что мы изучаем в школе, в одно единое целое. Точнее - создать для этого условия. Повторюсь, география - это мировоззрение. Учебные экспедиции помогают его формировать. Конечно, все это интереснее делать, непосредственно путешествуя по России. Но пандемия изменила некоторые акценты, остановила перемещения в пространстве. Но не остановила возможности познания. Поэтому я временно перевел ряд учебных экспедиций из выездных в виртуальные. Путешествуем по фото и видеофильмам, которые я создал, по моим подкастам (кстати, по-моему очень перспективное направление). Для меня как учителя главное - дать возможность изучать в путешествиях, в том числе виртуальных, то, что изучается в школе. Допустим, 8-классник изучает в школе творчество Александра Сергеевича Пушкина, и мы находим места, связанные с Пушкиным и его литературными персонажами.

Но это скорее литература, чем география. Нет?

Игорь Шидловский: Это и литература, и география, и далее по списку школьного учебного плана. Ведь в путешествиях мы изучаем все, что нас окружает. Вот недавно виртуально побывав в доме Пушкина на Мойке, отправились в мой любимый пригород Петербурга - Петергоф. И когда гуляли по парку, не только любовались фонтанами, но и разбирались, как они устроены. Они ведь все работают без насосов. А это уже чистая физика - закон сообщающихся сосудов. А потом у нас был урок истории: один из самых красивых фонтанов парка - фонтан "Самсон, разрывающий пасть льва", - это ведь факт из истории России. Высота струи фонтана - 21 метр. Это 1721 год - год окончания Северной войны. А лев - один из символов Швеции, которую мы победили! Кстати, Полтавская битва - важнейшая в ходе войны - завершилась в день Святого Самсония.

Крым, Кояшское озеро с высоты птичьего полета. А кажется: другая планета. Фото: Ян Янковский, участник фотоконкурса РГО "Самая красивая страна" (предоставлено Игорем Шидловским и Русским географическим обществом)

По сути, нет никакой разницы между экскурсией и школьным уроком. Для меня во всяком случае: урок часто веду как экскурсию, а экскурсию как урок. И я вам больше скажу: родители моих учеников уже заинтересовались учебными экспедициями. Пришли, говорят: и нам интересно, проведите для нас! Результат: провожу экскурсии по Москве и другим городам России для взрослых. Учиться ведь никогда не поздно. Особенно если учиться интересно! А мне кажется, это и есть самое главное в работе учителя, гида, журналиста. И в конкурсе "Лучший гид России" должно быть интересно.

Помню, как моя ученица после учебной экспедиции в родовое имение Пушкина, сельцо Михайловское (Псковская область), сказала: "Я поняла, почему Пушкин написал такие удивительные стихи! Здесь их нельзя не писать. Здесь волшебно красиво!!!"

Это о каком предмете она говорила? Она говорила об образе, который у нее сформировался в экспедиции. И это одна из задач экспедиций - формировать образ. А еще для меня важно создать такие условия, когда в процессе прохождения образовательного маршрута экспедиции ребята могли бы найти ответы на вопросы школьных учебников. Можно проще сказать: так они учатся добывать информацию. Сами! И это очень важно.

Проект авторский, но если идея пойдет в широкие массы, то вопрос: такие экскурсии должны проводить школьные учителя или профессиональные гиды?

Игорь Шидловский: А почему учитель не может быть и гидом, и журналистом? Ведь у них у всех главная задача одна: сделать наш мир для других интереснее и познавательнее. Но, конечно, для школы важно, чтобы основная профессия была связана с педагогикой и психологией. Тогда путешествие с детьми и станет не обычной экскурсией, а учебной экспедицией!

Ну, собственно, вы сейчас о себе говорите, вы учитель, экскурсовод и человек, который готовил сюжеты для Первого канала, ТВЦ, "Культуры"… Но все-таки обычно педагог - это педагог, а экскурсовод - это экскурсовод.

Игорь Шидловский: 35 лет назад я начинал работать в школе учителем географии. Естественно, стал вывозить детей на экскурсии: Ленинград, Псков, Нижний Новгород... Стоял рядом с детьми, слушал экскурсовода. Все правильно, все хорошо, но... Видел, что дети не всегда были готовы к той информации, которую слышали на экскурсии. Разные гиды по-разному излагают материал. А перед ними дети, и к ним нужны педагогические подходы: где-то повторить, где-то переспросить. И обязательно учитывать, что они уже знают, а что только будут изучать. Конечно, детям на выездной экскурсии все равно будет интересно, они оторвались от дома, отдохнули. Но результат далек от того, который может быть. И я начал сам постепенно заменять гидов. Точнее, объединил роль учителя и гида. И сразу увидел результат. Так и родилась идея учебных экспедиций - "Учиться в путешествиях и путешествовать во время учебы".

Я сейчас примерю роль провокатора: допустим, все так, как вы говорите. Всему научим, из школы выйдет хорошо подготовленный молодой человек. Здорово. Но в мире есть экономически развитые страны, президенты которых, начиная войну, просили помощников показать им на карте страны, куда они посылают войска. Или вот Джен Псаки угрожала Беларуси направить к ее берегам американский флот. Причем конкретный: 6-й. О том, что у США есть 6-й флот, она знает. А о том, что у белорусов нет моря, - увы. Да, все смеются. Но разве так нельзя? Просто приходим к миру будущего, где культивируется узкая специализация: географ - знаешь географию, нет - знаешь что-то иное, а лишним голову не забиваешь. Зачем всем быть эрудитами?

Игорь Шидловский: Почему эрудитами? Просто быть образованными! Кстати, вы не задумывались над значением слова "образование"? Оно ведь от слова ОБРАЗ произошло. Задача школы - сформировать образ нашего мира. А образ не может быть однобоким! Ведь мир наш другой! В нем все переплетено. И чтобы понять одно, надо знать и понимать другое. Это как в спорте: чтобы быть, например, гимнастом, надо весь организм тренировать, а не только мышцы для конкретного снаряда. А когда образ создан, тогда можно и конкретную специфику развивать. Но без фундамента (образа) это невозможно! Я уверен, учебные экспедиции и география в целом позволяют связать искусственно разорванные в школьной программе части мира, сделать его целым. Вы знаете, я однажды, чтобы заинтересовать ребят, с одной стороны, а с другой, чтобы доказать, что все предметы, изучаемые в школе, помогают понять мир, разработал курс "Кулинарная география". Мы вместе с учениками не только рецепты разных стран мира изучали, но и разбирались в физических принципах готовки, химических процессах, которые происходят с ингредиентами, а также изучали природные условия стран, подаривших нам привычные продукты питания. А еще говорили о традициях и этнических особенностях. И это было очень интересно не только моим ученикам, но и мне. Мы, как художники, рисовали образ, создавали портрет Земли!

Карелия: этот скит строили как декорацию для фильма Лунгина "Остров". Так до пожара и стоял. Фото: Евгений Кармаев, участник фотоконкурса РГО "Самая красивая страна" (предоставлено Игорем Шидловским и Русским географическим обществом)

"Кулинарная география" - интересная тема, хотя и чреватая взрывом эмоций. Кухни соседних стран пересекаются, копнешь глубже - закипят страсти: кто у кого украл.

Игорь Шидловский: Согласен, но в этом-то и есть интерес. А кто украл, почему украл? И как, исходя из особенностей своей страны, начал готовить… И опять мы познаем мир! И удивляемся… Мне нравится один из подходов к образованию в Финляндии. Там изучаются не отдельные дисциплины, а создаются проекты, например проект "Ресторатор" или "Ландшафтный дизайнер", в которые включены все необходимые знания по разным направлениям. И никто не скажет: а зачем мне это надо? Сам понимает - зачем. Думаю, за такими проектами будущее! В какой-то степени мой проект "Учебная экспедиция" - один из них!

А теперь вам вопрос как члену РГО. Многие жалуются, что есть удивительные уголки России, куда не попасть. На Новую Землю - режимные ограничения, да и туристическая инфраструктура в Арктике почти напрочь отсутствует. На сказочное плато Путорана или к камчатским гейзерам - безумно дорого. Но с другой стороны, если сделать эти места доступными, то, наверное, загубим их хрупкую экологию?

Игорь Шидловский: Два варианта ответа. Первый: с научной точки зрения каждая территория выдерживает определенное число людей и посещений. Если у всех появится возможность побывать везде, то количество людей, которые могут побывать на упомянутой вами Камчатке и на базальтовом массиве в Сибири, возрастет в разы. И это может быть действительно опасно для природы! Нужна грамотная организация путешествий! Но уже налицо хорошая тенденция: национальные парки создают экологические маршруты, где четко рассчитано максимальное число путешественников в группе, безопасное для природы.

Второй вариант ответа. А почему мы должны везде непосредственно побывать? Какие-то места можно посетить и виртуально, так вы даже больше увидите и узнаете. Просто надо подойти к делу с умом.

РГО снимает удивительные фильмы, и на своих медиаресурсах и в соцсетях их выкладывает, размещает потрясающие фоторепортажи. Можно получить не меньшее эстетическое наслаждение, любуясь этой красотой. Валдис Пельш недавно снял большой фильм про Антарктиду. Супер! В Антарктиду сами не доберетесь. А какие интересные лекции проходят в лекториях! А конкурсы! Тот же конкурс "Лучший гид России" - тут дело не в том, кто лучший, а кто не лучший. Бери камеру, снимай. На выходе люди скажут: "Ух ты!" Точнее, должны так сказать. Да, это сложно. Но ведь и результат какой: и для автора, и для зрителей это настоящее виртуальное путешествие, которое можно совершить на сайте Русского географического общества. А конкурс "Самая красивая страна"! Это тоже возможность раскрыть для себя (и фотографу, и зрителю) массу нового, неизведанного.Да, безусловно, есть на земле уголки, в которых надо побывать! Вот, скажем, лично для меня настоящее счастье - это встретить восход или полюбоваться закатом на Байкале. Просто потому, что эти ощущения ни с чем не сравнить: просто сидеть на берегу и любоваться. И пить кристально чистую и самую вкусную воду на планете!

Игорь Михайлович, в среде книгочеев есть минимальный набор книг, не прочитав которые тебе откажут в интеллектуальности. Так же и в мире киноманов. А поможете составить список мест, где обязательно нужно побывать, очно или виртуально: где происходили знаковые для нашей истории события, где уникальная энергетика и просто безумно красиво.

Игорь Шидловский: Для меня прежде всего это Байкал! Фантастическое место в любое время года! Очень люблю Камчатку - это как на другой планете побывать. Считаю, что надо обязательно посетить Карелию. Мелодия деревянного зодчества острова Кижи, шепот тысяч рек и возгласы водопадов. Не хватит слов восхищения!

Очень люблю Крым. На мой взгляд, самое красивое место в Крыму - поселок Новый Свет. Не случайно его древние греки назвали парадиз, что переводится как рай. Действительно - райское место.

Плато Путорана однажды подарило мне такой заряд энергии, что буквально изменило мое представление о севере и могуществе природы.

А еще я люблю березовые рощи в Подмосковье! Просто люблю!

А если говорить об уголках России, которые помогают понять наш сегодняшний день (помните, как говорил Валентин Пикуль: "Держась за настоящее, мы живем будущим, обязательно исходя из прошлого…"), то это для меня: Ростов Великий, Санкт-Петербург, Великий Новгород, Псков и моя Москва! Мой девиз: "Путешествия - это жизнь!" Пусть он будет и вашим.

Кстати

Помимо призов, победителей пригласят сняться в программе "Моя планета". Спецприз от туроператора - партнера конкурса: путешествие на Байкал для двоих. Кому-то повезет целую неделю наслаждаться восходами и закатами фантастического Байкала.