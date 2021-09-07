Глава Минздрава назвал основную причину смертности в России и мире

Сердечно-сосудистые заболевания, несмотря на быстрые темпы развития медицины, остаются основной причиной смертности как в мире, так и в России. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко на научно-практической конференции "Кардиология на марше 2021"​​​.

Министр напомнил, что в России реализуется федеральный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями". Благодаря ему за два года удалось ввести в эксплуатацию более 10 тысяч единиц медицинского оборудования.

Кроме того, в 2020 году более 450 тысяч россиян с высоким риском развития сердечно-сосудистых заболеваний и их осложнений получили бесплатные лекарства.

"В 2021 году принято решение о продлении срока лекарственного обеспечения до двух лет", - уточнил Мурашко, слова которого цитирует РИА Новости.