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07.09.2021 14:53
Рубрика: Общество

Глава Минздрава назвал основную причину смертности в России и мире

Текст: Василий Кошкин
Фото: Александр Корольков/ РГ Фото: Александр Корольков/ РГ
Фото: Александр Корольков/ РГ

Сердечно-сосудистые заболевания, несмотря на быстрые темпы развития медицины, остаются основной причиной смертности как в мире, так и в России. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко на научно-практической конференции "Кардиология на марше 2021"​​​.

Фото: iStock
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Министр напомнил, что в России реализуется федеральный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями". Благодаря ему за два года удалось ввести в эксплуатацию более 10 тысяч единиц медицинского оборудования.

Кроме того, в 2020 году более 450 тысяч россиян с высоким риском развития сердечно-сосудистых заболеваний и их осложнений получили бесплатные лекарства.

"В 2021 году принято решение о продлении срока лекарственного обеспечения до двух лет", - уточнил Мурашко, слова которого цитирует РИА Новости.

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