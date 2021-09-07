Астрономы нашли таинственный источник повторяющихся радиосигналов

Международная команда астрономов при помощи нескольких наземных телескопов обнаружила таинственный объект, расположенный возле центра галактики и излучающий радиосигналы с определенной периодичностью. Классифицировать его ученым пока не удалось.

Статья авторов исследования принята к публикации в журнале The Astrophysical Journal, а ее анонс уже доступен сервере препринтов arXiv. Кратко же об открытии рассказывает Science Alert.

Возглавлял исследование астрофизик Зитенг Ван из Сиднейского университета в Австралии. Вновь обнаруженный объект получил наименование ASKAP J173608.2-321635. Ученые описывают его "высокополяризованный переменный радиоисточник, расположенный недалеко от галактического центра и не имеющий четкого многоволнового аналога".

Иными словами, обнаруженный объект не удалось классифицировать по имеющимся методикам. Астрономы пишут, что пока они не смогли выяснить, какой класс космических объектов лучше всего соответствует странным характеристикам ASKAP J173608.2-321635. По их предположению, данный объект можно будет отнести к новому классу объектов, которые в последнее время начали обнаруживать при помощи радиотелескопов.

Отметим, что изначально загадочный объект был обнаружен в 2019 году с помощью австралийского массива антенных решеток Australian Square Kilometre Array Pathfinder (ASKAP). Он считается одним из самых чувствительных радиотелескопов, когда-либо созданных для изучения глубин "радиовселенной". При помощи этого телескопа астрономы уже обнаруживали странные сигналы и объекты, которые ранее не были известны науке.

Последующие независимые наблюдения были проведены в апреле и июле 2020 года с использованием другого австралийского радиотелескопа Murriyang в Парксе, однако они ничего не дали. Но феврале 2021 года существование загадочного объекта было подтверждено наблюдениями при помощи радиотелескопа MeerKAT в Южной Африке. А в апреле текущего года его зафиксировала и команда австралийского телескопа ATCA.

Примечательно, что до этого найденный объект практически был неуловим. Никогда ранее он не проявлялся ни в рентгеновских лучах, ни в наблюдениях в ближнем инфракрасном диапазоне, ни в архивах радиоданных, собранных несколькими приборами и изученных исследователями.

Особенностью данного объекта является то, что он довольно странно излучает радиоволны. Эти сигналы длятся от двух до четырех недель, а затем внезапно утихают и исчезают в течение всего одного дня. Спустя какое-то время они вновь появляются. Как говорят исследователи, объект словно мигает, причем его сигналы сильно поляризованы, то есть ориентация колебания электромагнитной волны искажена как линейно, так и по кругу.

Согласно представленным данным, в целом за период наблюдений с апреля 2019 года по август 2020 года таинственный сигнал был зафиксирован 13 раз. Авторы работы пишут, что пока сложно понять природу обнаруженного радиоисточника.

Версию о том, что это может быть пульсар, астрономы уже проверили и отвергли. Пульсары похожи на космические маяки, для них характерна периодичность излучения сигналов. Однако анализ ASKAP J173608.2-32163 показал, что его сигналы иногда "замирают", и это "замирание" совершенно не согласуется с тем, что известно нам о пульсарах. Например, в одном случае перерыв между сигналами составил три месяца.

Известно также, что существует несколько типов звезд с разной длиной радиоволн, например, двойные системы с близко расположенными друг к другу звездами. Но если бы обнаруженный объект относился к этому классу, то его удалось бы обнаружить в рентгеновском или инфракрасном спектре, а этого не произошло. Гамма-всплески и сверхновые также были исключены из списка для классификации.