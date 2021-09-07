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07.09.2021 00:01
Рубрика: Экономика

Юрист рассказала, зачем нотариально оформлять займы у знакомых

Текст: Роман Маркелов
Россияне стали чаще удостоверять через нотариуса договоры займа - денег, которых они одолжили у родственников или знакомых. С января по август 2021 года нотариусы оформили более 7,2 тысяч таких договоров, сообщала ранее Федеральная нотариальная палата. О том, зачем нужно оформлять через нотариуса деньги, взятые в долг у родственников или знакомых, кому это выгодно, а кому - не очень, пояснила "Российской газете" юрист.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Нурида Ибрагимова, руководитель департамента контроля качества ООО "НЮС Амулекс":

- Нотариальное удостоверение сделки, также как и использование исполнительной надписи нотариуса не является новым инструментом в долговых обязательствах, но действительно есть тенденция на увеличение количества договоров заключенных именно таким способом.

Договор займа на законодательном уровне обязательному нотариальному удостоверению не подлежит, так как достаточно соблюдать простую письменную форму (статья 808 ГК РФ), но при этом он может быть удостоверен у нотариуса по желанию сторон. Конечно, здесь не идет речи о сделках на сумму меньше 10 тысяч рублей, которые можно заключить и в устном виде, но по ним никто к нотариусу не обращается в связи с нерентабельностью таких действий.

Если говорить о родственниках, то использование нотариальной формы договора связано скорее с тем, что доверия к сделке, оформленной нотариально у граждан больше, хотя в правовом поле заключение простой письменной формы сделки по юридической силе не отличается от нотариальной. В некотором роде даже на заемщиков нотариальная форма сделки влияет на психологическом уровне.

А вот применение исполнительной надписи нотариуса физлицами, тем более родственниками, явление редкое, и используется в основном профессиональными участниками рынка, такими как кредитные организации, с целью ускорения процесса взыскания займа. И здесь же надо отметить, что исполнительная надпись нотариуса - это излюбленный инструмент, часто используемый мошенниками, которые в досудебном порядке взыскивают денежные средства с ничего не подозревающих граждан. И пока пострадавший будет доказывать свою правоту, мошенники уже скроются и вероятность взыскать с них денежные средства будет стремиться к нулю.

Фото: iStock
Открыть свое дело теперь можно через нотариуса

В целом нотариальное удостоверение договора выгодно и требуется, если займодавец (в дальнейшем взыскатель) желает в досудебном порядке обратиться за взысканием денежных средств. Таким образом, исполнительная надпись нотариуса ускоряет процесс взыскания долга.

Для заемщика сама нотариальная форма договора ничем не отличается от простой письменной формы, а вот оговорка об исполнительной надписи требует обязательного нотариального удостоверения. То есть договор без условий об исполнительной надписи нотариуса ничем не отличается от обычного договора.

А вот исполнительная надпись нотариуса не в интересах заемщика, поскольку бывают и уважительные случаи пропуска срока оплаты долга, и недобросовестные кредиторы могут их не учитывать и обращать взыскание на долг по формальным признакам. Кроме того, исполнительная надпись уменьшает возможности должника на оспаривание каких-либо действий кредитора. И если будет возможность, заемщику необходимо отказываться от исполнительной надписи нотариуса.

Многие думают, что нотариальная форма сделки обеспечивает надлежащее осознание сторонами последствий заключения договора, однако, нотариус не психиатр и установить осознание гражданином в полной мере ситуации и обстоятельств сделки не сумеет. Да, нотариус формально выяснит намерения сторон, их адекватное поведение, но есть заболевания психики, которые силами нотариуса не установить. И в случае возникновения спора в суде обязательно будет назначена судебная психиатрическая экспертиза.

Но и сказать, что нотариальная форма сделки ничем не полезна, нельзя, так как перед сделкой нотариус делает запросы в психоневрологический и наркологический диспансер для выяснения постановки на учет сторон сделки по месту жительства (если речь идет о физлицах).

Экономика Финансы

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