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07.09.2021 16:03
Рубрика: В мире

Из-за пандемии шотландские фермеры выбрасывают овощи

Текст: Диана Ковалева
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Шотландские фермеры выбросили уже 3,5 миллиона головок брокколи и 1,9 головок цветной капусты, потому что их просто некому собирать и развозить по складам, пишет газета Independent. "И Brexit, и пандемия усилили существующее давление на доступность рабочей силы. Мы достигли критической точки, поставившей под угрозу рост, жизнеспособность и безопасность многих шотландских предприятий, что серьезно сказалось на потребителях", - заявили в письме к властям страны пищевые группы и ассоциации Шотландии.

Фото: iStock
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Некоторые овощи пропали потому, что их вовремя не заморозили. Из-за нехватки грузовиков и водителей продукцию просто некому возить как в холодильные камеры, так и после них на торговые склады. Как следствие, "продавцы отдают предпочтение продуктам с коротким сроком хранения, и в итоге складские помещения загружены, а переработанный продукт хранить негде", - рассказал управляющий Группы производителей востока Шотландии Эндрю Фэкни.

Еще одна проблема - это нехватка сборщиков урожая. Тем, кто есть, приходится работать сверхурочно, за что им естественно платят больше денег. Фермеры опасаются, что если их подчиненные заработают нужную им сумму быстрее, чем планировали, то уедут домой раньше положенного срока. "На самом деле они уже начинают уезжать с фермы, где исторически мы полагались на рабочих в сентябре и октябре, заканчивая сезон фруктов и переходя на полевые овощи", - сказал Фэкни.

По словам шотландских производителей, возникший трудовой кризис и вызванная им нехватка продуктов на магазинных полках Британии ставят под угрозу Рождество - светлую пору домашних вкусных ужинов, сладостей и иных угощений.

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