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07.09.2021 06:00
Рубрика: Экономика

К какому курсу рубль будет стремиться в ближайшее время

Текст: Георгий Панин
Валютные торги в понедельник стартовали на небольших объемах из-за праздников в США, где в понедельник биржи были закрыты, а американцы праздновали День труда.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

После уверенного укрепления в прошедшую пятницу российская валюта несколько ослабила свое движение вверх, уступив американскому доллару около 0,4% - до отметок 73,015.

Фото: Владимир Гердо/ТАСС
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Специально для "Российской газеты" шеф-аналитик TeleTrade Петр Пушкарев описал главные стимулы по укреплению рубля:

- Инвесторы не ждут от ФРС США каких-либо действий на сентябрьском заседании. Принципиально ситуация на валютном рынке не изменилась. В заявлениях американского регулятора в конце августа был намек на желание сохранить стимулирующую политику как можно дольше. Также появились откровенно слабые данные по американскому рынку труда.

Более того, среди инвесторов зреет консенсус, что американский регулятор начнет постепенно сокращать объемы программы выкупа облигаций лишь в декабре. Все это играет в пользу рисковых активов, в том числе и валют развивающихся стран.

Инфляционный фон продолжает повышаться во всем мире. В Еврозоне годовая инфляция подскочила до 3%, что выше предельного уровня, определенного ЕЦБ. Он составляет 2,5%. Поэтому на заседании европейского регулятора, которое состоится на этой неделе, от ЕЦБ ждут хотя бы намеков на обеспокоенность высоким уровнем инфляции. А, возможно, и обозначение перспектив сворачивания программ стимулирования.

Последнее, конечно, маловероятно. Официальные лица ЕЦБ прозрачно намекали, что не готовы идти впереди печатного локомотива ФРС. Поэтому, вероятно, что ЕЦБ будет ждать со сворачиванием программ стимулирования до последнего. И объявит об этом много позже ФРС.

На международном валютном рынке доллар отступил на позиции начала августа. При этом американской валюте еще есть куда отступать с учетом относительно невысоких цен на 10-летние казначейские облигации. Доходность по ним находится на уровне 1,326% против 1,15-1,18% в начале августа. Дополнительным фактором выступают высокие процентные ставки в России, что при сохранении аппетита к риску в мире может стать преимуществом.

Тем не менее пока российские гособлигации не пользуются повышенным спросом. Индекс RGBI предпринял попытку в понедельник рвануть вверх, но был отброшен почти к августовским минимумам. Это свидетельствует об осторожном спросе на российский долг.

Фото: Нина Зотина/РИА Новости
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Дополнительную поддержку рублю оказывают ожидания от предстоящего в эту пятницу заседания совета директоров Банка России. Зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин на прошлой неделе сообщил об актуальности сигнала, который был дан ЦБ РФ. Речь идет о рассмотрения возможности дальнейшего повышения ставки после того, как в июле она была повышена сразу до 6,5%. Однако говорить о том, что следующее повышение состоится именно на этом заседании было бы преждевременно.

В целом прогноз в сторону укрепления российской валюты против доллара США сохраняется. Основным магнитом для нее является уровень в 72 рубля за доллар. Именно к этой отметке рубль будет стремиться в ближайшей перспективе.

На этой неделе для российской валюты пока более актуальны будут колебания в диапазоне 72,5-73,15 за американский доллар. В значительной степени динамика будет определяться риторикой ЕЦБ и Банка России.

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