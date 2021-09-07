Как выявить начало бессимптомного диабета без медицинских анализов

Ученые из Национального медико-исследовательского центра эндокринологии разработали инновационный способ оценки наличия предиабета - стадии заболевания, на которой уровень глюкозы плазмы крови натощак уже повышен (выше 6,1 ммол/л), а симптомы заболевания полностью отсутствуют.

Методика не предполагает наличия медицинских навыков и требует лишь заполнения специальной таблицы, в которой суммируются баллы. Они варьируются в зависимости от возраста, факта приема препаратов для коррекции повышенного холестерина крови, наличия диагноза сахарный диабет второго типа у близких родственников, регулярности физической нагрузки, индекса массы тела, уровня сахара в крови, соотношение окружности талии к окружности бедер, значений артериального давления.

Как сообщила aif.ru член-корреспондент РАН Наталья Мокрышева, во время масштабного исследования было обнаружено и зарегистрировано 649 случаев сахарного диабета, а всего обследовано 774 пациента. Выявлено также 3 823 случаев предиабета, при обследовании 5 092 пациентов.

Авторская разработка российских эндокринологов уже получила патентное свидетельство Роспатента.