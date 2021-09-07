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7 сентября 2021 г.

Постановление правительства Калининградской области от 31 августа 2021 года № 538 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Калининградской области на 2022 год"

Дата подписания 31 августа 2021 г.
Опубликован 7 сентября 2021 г.

В соответствии с пунктом 4 Правил установления величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в субъектах Российской Федерации на очередной год, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 2021 года № 1022, Правительство Калининградской области постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в Калининградской области на 2022 год в расчете на душу населения в размере 12369 (двенадцати тысяч трехсот шестидесяти девяти) рублей, для трудоспособного населения - 13482 (тринадцати тысяч четырехсот восьмидесяти двух) рублей, пенсионеров - 10637 (десяти тысяч шестисот тридцати семи) рублей, детей - 11998 (одиннадцати тысяч девятисот девяноста восьми) рублей.

2. Постановление вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Калининградской области А.А.Алиханов



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