Кандидатов в канцлеры Германии проверят на "макроносовместимость"

В столице Франции Шольц успел постоять в парижской пробке, из-за чего опоздал на встречу с Макроном, который дожидался берлинского гостя в своей резиденции, а вовсе не встречал его перед входом. Не было ни приветствия на ступенях Елисейского дворца, ни красной ковровой дорожки и совместного фотографирования. В противном случае прием выглядел бы так, будто Шольцу оказывают во Франции государственные почести. Французы всячески старались дистанцироваться от немецкой политической борьбы - по крайней мере, в рамках протокола. После переговоров с Макроном Шольц "отправился в один из лучших рыбных ресторанов города" с министром экономики Франции Брюно Ле Мером, который уже давно обращается к немецкому политику не иначе, как "мой друг Олаф".

СМИ напоминают, что именно благодаря тандему Шольца и Ле Мера стало возможным учреждение фонда восстановления экономики ЕС и согласование самого крупного бюджетного и финансового пакета в истории организации. В частности, 750 миллиардов евро Еврокомиссия планировала занять на мировых финансовых рынках под гарантии Брюсселя, и в последующие годы долг будет погашаться совместными усилиями всех государств-членов. В этом смысле Шольц встречает в Париже полное понимание и поддержку. Во время визита он поднял и другие важные для французов темы - об укреплении "европейского суверенитета" и о создании "международного климатического клуба", призванного совместными усилиями остановить глобальное потепление.

По мнению французских СМИ, сейчас Шольц кажется более подходящим партнером для Парижа, чем Армин Лашет. Хотя, казалось бы, у последнего должно быть преимущество хотя бы в силу происхождения. Лашет близок Франции уже потому, что родился в Аахене, недалеко от границы (правда, с Бельгией). Он всегда признавал себя большим франкофоном и поклонником императора Карла Великого - биографы утверждают, будто Лашет является ни много ни мало его прямым потомком.

С Шольцем все прозаичнее. Его связывают прочные и давние связи с французским истеблишментом. Он лично знаком с Макроном еще с тех пор, когда тот работал министром экономики при французском президенте Франсуа Олланде. В июле 2017 года Шольц, будучи мэром Гамбурга, принимал чету Макрон на саммите "двадцатки". Тогда французский лидер назвал немца "великим градоначальником, который мужественно все организовал". "Шольц явно принадлежит к среднему классу - как и Макрон", - цитирует Die Welt франко-немецкого историка Йохана Шапуто. Как ни парадоксально, "в глазах французов именно Шольц воплощает в себе преемственность курса Ангелы Меркель - с ее прагматизмом, но без ее упрямства".

Любители скрытых смыслов и тайных знаков не упустили из виду, что Лашет оказался лишь вторым на очереди к Макрону. СМИ признают, что для его предстоящего визита в Париж был выбран не самый подходящий момент. Дело в том, что как раз 8 сентября в Париже начнется резонансный судебный процесс по делу исполнителей терактов 2015 года. К нему будет приковано все внимание СМИ, поэтому немецкому политику может достаться не так уж много эфирного времени. Тем временем кандидата от "Зеленых" Анналену Бербок в Париже не ждут. Сама она раньше говорила, что свой первый зарубежный визит, если станет канцлером, совершит в Брюссель.

Между тем

С кандидатом в канцлеры от "Зеленых" Анналеной Бербок случился очередной конфуз. Газета Bild am Sonntag собиралась сделать с ней большое интервью, однако в итоге штаб госпожи Бербок отказал изданию. Как полагают СМИ, лидер "Зеленых", не имеющая богатого опыта общения с "акулами пера", могла испугаться острых вопросов журналистов и своих неосторожных высказываний, чреватых новыми скандалами - а их в избирательной кампании Бербок и так хватает. Помощники политика сослались на ее плотный график . Но в результате получилось еще хуже. Газета в долгу не осталась и вышла с красноречивой белой страницей. Заголовок с анонсом на пустой полосе гласил: "Это ваша страница, госпожа Бербок! Кандидат в канцлеры от "Зеленых" могла бы здесь рассказать о том, как она хочет управлять страной после выборов,... какие ценности разделяет. После недельных колебаний она отклонила интервью - дескать, не нашлось времени. В следующее воскресенье читайте здесь большое интервью с кандидатом в канцлеры Армином Лашетом (ХДС), а еще через неделю - с кандидатом Олафом Шольцем (СДПГ)".