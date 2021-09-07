Капитан Америка и Соколиный глаз станут зомби

В Instagram-аккаунте мультсериала "Что, если…?" опубликованы два новых персональных постера, на которых Капитан Америка и Соколиный глаз изображены в виде зомби.

Это значит, что следующая серия будет посвящена соответствующей теме, а охотником на зомби должен стать альтернативный Человек-паук. Об этом было известно заранее благодаря производителям игрушек.

Эпизод может быть полностью или частично основан на ограниченной серии комиксов Marvel Zombies, написанной Робертом Киркманом - создателем "Ходячих мертвецов".

Выход эпизода на Disney+ состоится уже завтра, 8 сентября.