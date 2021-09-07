Кассаветис снимет фильм о подростковой шизофрении

Американский режиссер Ник Кассаветис ("Квантовый скачок", "Слепая ярость", "Без лица", "Красавцы") приступит к созданию картины Couture вместе с Шоном Гловером ("Опасное задание", "После всего"). Об этом сообщает портал Deadline.

Главный герой картины - успешный кутюрье, основавший собственный дом моды и сумевший поставить дело своей жизни на широкую ногу. Но его профессиональные амбиции меркнут, когда его дочь сталкивается с тяжелым психиатрическим заболеванием. Фильм призван рассказать тяготах, с которыми сталкиваются молодые люди с диагнозом подростковой шизофрении, а также их близкие.

Шон Гловер, продюсер грядущей премьеры, сообщил о назревшей необходимости рассказать миру о том, каково это - жить с психиатрическим диагнозом. Кроме того, некоторые проблемы, с которыми сталкиваются подобные люди, остаются неочевидными даже для их ближайшего окружения. Съемочная команда общалась с психологами, психиатрами и группами по защите лиц с психическими расстройствами, чтобы создать правдоподобное повествование. Гловер также положительно отозвался о решении привлечь в качестве режиссера Кассаветиса.