Постановление правительства Кировской области от 6 сентября 2021 года № 462-П "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Кировской области на 2022 год"

В соответствии с пунктом 3 статьи 4 Федерального закона от 24.10.1997 № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" Правительство Кировской области постановляет:

1. Установить для оценки уровня жизни населения Кировской области при разработке и реализации региональных социальных программ, оказания необходимой государственной социальной помощи и предоставления мер социальной поддержки малоимущим гражданам, других установленных Федеральным законом от 24.10.1997 № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" целей по представлению управления государственной службы занятости населения Кировской области величину прожиточного минимума в целом в Кировской области на 2022 год на душу населения - 11 171 рубль, для трудоспособного населения - 12 176 рублей, для пенсионеров - 9 607 рублей, для детей - 11 348 рублей.

2. Управлению массовых коммуникаций Кировской области опубликовать постановление в официальных средствах массовой информации.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2022 года.

Председатель Правительства Кировской области А.А.Чурин







