Китай и Россия настроены на дальнейшее сотрудничество

Мероприятие состоялось в формате видеоконференции, главы Китая и России выступили на нем с речами. Совсем недавно председатель КНР и президент РФ провели телефонный разговор и видеопереговоры, и вот - очередная "встреча".

В этом году тема Восточного экономического форума - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Она полностью коррелирует с темой выступления председателя КНР Си Цзиньпина: "Совместно преодолевать трудности и стремиться к общему развитию". Глобальные изменения несут новые вызовы. Но как уже много раз отмечалось главой Китая и главами других государств, они несут и новые возможности. Председатель КНР Си Цзиньпин не так давно заявил: Азиатско-Тихоокеанский регион является ключевым двигателем мирового экономического роста и прогресса. Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ также подчеркнул, что АТР, на долю которого приходится треть мирового ВВП, долгое время был и остается движущей силой глобальной экономики. В частности, за последние 6 лет совокупные прямые иностранные инвестиции в Дальний Восток России, поступившие из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, выросли почти вдвое.

Китай всегда был и остается активной поддерживающей силой и участником сотрудничества с Дальним Востоком России. В первом квартале этого года общий объем торговли Дальневосточного федерального округа с Китаем увеличился на 31,8 процента по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. КНР прочно занимает позицию главного торгового партнера и крупнейшего источника иностранного капитала на российском Дальнем Востоке.

Гость Восточного экономического форума в этом году - Ту Синьцюань, декан Китайского исследовательского института Всемирной торговой организации (ВТО) при Университете международного бизнеса и экономики, заявил: "Владивосток - место, где традиционно проводится Восточный экономический форум, является самой восточной точкой России. Форум будет проводиться здесь и впредь. Он отражает логичную реакцию России на нынешнюю тенденцию "подъема на Востоке и падения на Западе" реального сектора экономики, и, в то же время, это ответ на новые тенденции и новое понимание мировой экономической структуры".

В своем видеообращении на ВЭФ 2021 председатель Си Цзиньпин подчеркнул: "Мы должны продолжать продвигать взаимовыгодное сотрудничество, углублять совместное строительство и интеграцию "Одного пояса и одного пути" и Евразийского экономического союза, поддерживать инновации и развитие цифровой экономики, и вместе реагировать на изменения глобального климата. Новые изменения будут способствовать региональному социально-экономическому развитию".

Российский председатель Экспертного совета Китайско-российского комитета дружбы, мира и развития Юрий Тавровский на полях VI ВЭФ поделился следующими данными: в 2020 году объем двусторонней торговли между КНР и РФ уже третий год подряд превысил 100 миллиардов долларов; за первые четыре месяца 2021 года объем китайско-российской торговли увеличился на 19,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года; наиболее веская часть сотрудничества на долю энергетики приходится; самый длинный в мире трубопровод для поставок природного газа эффективно открыт и действует именно между Китаем и Россией.

Все более привлекательным становится сотрудничество в области сельского хозяйства. Продукция российского агрокомплекса пользуется у Китая непрерывно растущим спросом. Президент РФ Владимир Путин несколько раз дарил председателю КНР Си Цзиньпину свое любимое российское мороженое. В результате продажи мороженного в Китае резко выросли.

Генеральный консул КНР во Владивостоке Ян Вэньбинь упомянул об этом факте в интервью российскому журналу "Окно в Азиатско-Тихоокеанский регион". Помимо мороженого консул также упомянул соевые бобы. Объем торговли соей между Китаем и Россией огромен: в определённые периоды 93 процента объемов сои, экспортируемой из России, поставлялось именно в Китай.

Сейчас между Китаем и Россией налажены все этапы сотрудничества в данной сфере - выращивание, производство и транспортировка соевых бобов. Китайские компании могут арендовать в России землю под посевы сои, строить заводы по ее переработке и строить зерновые терминалы. Соя является главным "пионером" китайско-российского сельскохозяйственного сотрудничества, а также "экспериментальным полем" для стратегической стыковки китайско-российского регионального сотрудничества.

Когда председатель КНР Си Цзиньпин впервые принял участие в Восточном экономическом форуме в 2018 году, он подчеркнул: Китай реализует региональную стратегию скоординированного развития, ускоряет восстановление старых промышленных баз на Северо-Востоке страны. Развитие Дальнего Востока также включено в национальную стратегию развития России, продвигается мощная политика взаимодействия и сотрудничества.

С тех пор была достигнута договоренность о создании межправительственного комитета по сотрудничеству Северо-Восточного Китая, Дальнего Востока России и Байкальского региона. Региональное сотрудничество Северо-Востока и Дальнего Востока - это только начало. Стоит отдельно напомнить, что 2018 год стал также годом китайско-российского сотрудничества и обменовна местном уровне, таковым он был определен лично главами государств Китая и России. Тогда аэропорт Владивостока привлек к сотрудничеству сразу 3 авиакомпании из Китая. До пандемии COVID-19 было налажено регулярное сообщение между Владивостоком и Нанкином, Сианем, Ханчжоу и другими городами КНР.

Пандемия COVID-19 не только не заблокировала глубину китайско-российского сотрудничества, но даже способствовала росту уровня взаимодействия в отдельных сферах. Ту Синьцюань сказал журналистам: "В условиях нынешнего мирового экономического развития Китай и Россия стремятся к еще более тесному сотрудничеству и совместному развитию. В то же время к преобразованиям стремится и весь мир. Каждому необходимо найти новые драйверы и источники экономического роста".

Один из самых ярких примеров эффективного высокотехнологичного сотрудничества - это Huawei. В 2020 году Москва использовала технологии и оборудование Huawei для продвижения решений "умный город". В будущем Huawei продолжит инвестировать в Россию, поскольку корпорация заинтересована в разработках российских научно-технических специалистов и коллективов. Как сказал Данил Бочков, эксперт по российско-китайским отношениям Российского совета по международным делам, РФ и КНР расширили свое сотрудничество практически на все стратегические и политические области.

На страны Северо-Восточной Азии, собранные Восточным экономическим форумом, приходится около пятой части всего объема глобальной экономики, и они являются одними из самых быстрорастущих регионов мира. А с углублением китайско-российских стратегических связей Восток становится новым центром глобальной экономической структуры.

Китай и Россия вместе "озвучивают восточный голос, говорят на одном языке и одними понятиями". В своей речи председатель Си Цзиньпин отметил: "Мы все согласны с тем, что международное сообщество должно твердо защищать победу во Второй мировой войне, защищать правду истории, извлекать из нее уроки и создавать будущее".

Его выступление пришлось на 76-ю годовщину победы Китайской Народной войны сопротивления японской агрессии и Мировой антифашистской войны. В музее-крепости Дуннин в Китае прошло соответствующее памятное мероприятие. Битва при крепости Дуннин стала последней битвой Второй мировой войны для Китая. Это также важное свидетельство того, что китайский и русский народы сражались плечом к плечу и до сих пор вместе противостоят угрозам и вызовам.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров направил участникам мемориального мероприятия видеообращение. Он упомянул, что Россия и Китай решительно осуждают искажение исторических фактов и достижений Второй мировой войны, обеление нацистов и милитаризма и их союзников, а также дискредитацию стран-победительниц. Он выразил уверенность, что дружба и взаимная поддержка России и Китая будут способствовать дальнейшему стремительному развитию отношений между двумя странами и укреплению мира и безопасности во всем мире.

Китайско-российские отношения - это основа поддержания мира и обеспечения глобальной стабильности и безопасности. В разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным 25 августа председатель Си Цзиньпин впервые выдвинул концепцию "сотрудничество в борьбе с вмешательством". На Восточном экономическом форуме 2021 президент РФ Владимир Путин отдельно упомянул, что ситуация в Афганистане показывает, что навязывание собственных демократических ценностей странами Запада другим государством ошибочна и недопустима.

Председатель Си Цзиньпин в своей речи сказал о значении китайско-российского сотрудничества для всего мира: "В контексте того, что мир вступает в период бурных изменений, а развитие человечества сталкивается с многочисленными кризисами и испытаниями, Китай и Россия продолжают тесно сотрудничать, придавая позитивную энергию международному сообществу и показывая пример нового типа межгосударственных отношений крупных мировых держав".