Количество евреев в мире превысило 25 миллионов человек

Количество евреев, имеющих право на получение гражданства Израиля, согласно закону о возвращении, по всему миру достигло 25,3 миллиона. Об этом сообщает Еврейское агентство.

При этом, по данным источника, евреев, исповедующих иудаизм, в мире насчитывается 15,2 миллиона - это на 100 тысяч человек больше, чем в 2020 году. Из них 8,2 миллиона живут за пределами Израиля.

Самая большая еврейская община, около шести миллионов человек, находится в США. В самом Израиле проживает 6,93 миллиона человек, что составляет меньшую часть от общего числа.

Согласно закону о возвращении, евреем признается человек, имеющий минимум одного еврейского дедушку или бабушку.