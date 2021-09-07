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07.09.2021 09:26
Рубрика: Власть

Космонавт Олег Новицкий подал заявку на участие в онлайн-голосовании

Текст: Любовь Проценко

Москвич Олег Новицкий, который сейчас находится на Международной космической станции, отправил заявку на участие в электронном голосовании на выборах. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Фото: Николай Галкин/ТАСС
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"Благодаря онлайн-голосованию участвовать в выборах может любой человек даже из космоса. Но сначала нужно зарегистрироваться. Мне это сделать немного сложнее, чем вам, потому что здесь не работает сотовая связь и мой телефон сейчас находится на Земле, поэтому мне, конечно, придется просить помощи. Для тех, кто находится на Земле, это сделать проще: всего два клика на телефоне - и готово", - говорится в сообщении.

Напомню, выборы в Госдуму восьмого созыва пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года.

Регистрация на участие в онлайн-голосовании открыта в Москве со 2 августа и завершится в 23 часа 59 минут 13 сентября. На данный момент уже более 1,5 миллиона москвичей выразили желание участвовать в выборах в режиме онлайн.

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