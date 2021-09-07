Красная или синяя? Вышли тизер новой "Матрицы" и кадры с Киану Ривзом

Кинокомпания Warner Bros. Pictures опубликовала на YouTube первый тизер продолжения культовой "Матрицы" с подзаголовком Resurrections.

В ролике показываются знаменитые таблетки синего и красного цветов, после чего по черному экрану начинают бежать зеленые строчки кода. Дебютный трейлер выйдет в этот четверг, 9 сентября.

Но это не все. Создатели проекта запустили специальный сайт, на котором можно сделать выбор и посмотреть еще два интерактивных тизера.

В этих видео впервые можно увидеть Киану Ривза в новой ленте. Его образ сильно отличается от Нео и больше похож на Джона Уика - годы все-таки берут свое.