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Красная или синяя? Вышли тизер новой "Матрицы" и кадры с Киану Ривзом

Новости
    07.09.2021, 22:11
Текст:   Богдан Бобров

Кинокомпания Warner Bros. Pictures опубликовала на YouTube первый тизер продолжения культовой "Матрицы" с подзаголовком Resurrections.

В ролике показываются знаменитые таблетки синего и красного цветов, после чего по черному экрану начинают бежать зеленые строчки кода. Дебютный трейлер выйдет в этот четверг, 9 сентября.

Но это не все. Создатели проекта запустили специальный сайт, на котором можно сделать выбор и посмотреть еще два интерактивных тизера.

В этих видео впервые можно увидеть Киану Ривза в новой ленте. Его образ сильно отличается от Нео и больше похож на Джона Уика - годы все-таки берут свое.

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