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Новая "Матрица" с Киану Ривзом получила первый трейлер и подзаголовок

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    25.08.2021, 11:03
Текст:   Богдан Бобров

В рамках CinemaCon кинокомпания Warner Bros. полноценно представила новую часть культовой франшизы "Матрица". Об этом пишет The Hollywood Reporter

Фото: kinopoisk.ru
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Состоялся и показ дебютного трейлера, но он прошел за закрытыми дверями, поэтому, вероятно, очередная ужасная экранка в ближайшем будущем всплывет в Сети.

В ролике, по данным издания, раскрывается сюжетная завязка: старина мистер Андерсон в исполнении Киану Ривза живет в современном мире с постоянным ощущением того, что не может вспомнить о чем-то важном. Регулярно посещает по этому поводу психотерапевта (Нил Патрик Харрис), который пичкает его синими таблетками, пока в лифте чернокожий мужчина (Яхья Абдул-Матин), будто бы косплеящий Морфеуса, не дает ему попробовать красную - после чего Нео накрывает волна неистовых флешбеков из предыдущих фильмов.

Также у фильма окончательно сформировалось название, в нем не будет четверки, а только подзаголовок - "Матрица: Воскрешение" (The Matrix Resurrections в оригинале).

Премьера картины запланирована на декабрь текущего года.

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