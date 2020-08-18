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Лоуренс Фишборн объяснил, почему Морфеус не появится в "Матрице 4"

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    18.08.2020, 16:06
Текст:   Богдан Бобров

В новой части франшизы "Матрица" к своим культовым ролям вернутся Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс, но долгое время ничего не было известно об участии в сюжете Морфеуса.

Фото: instagram.com/ comicbook
Арт: Джон Уик изображает Росомаху при помощи карандашей

Свет на эту ситуацию пролил Лоуренс Фишборн - исполнитель роли мудрого наставника главных героев. В интервью изданию New York Magazine он сообщил, что не принимает участия в проекте, и объяснил причины такого печального положения вещей.

По его словам, Лана Вачовски или кто-либо другой, причастный к производству картины, с ним даже не связывались: "Меня никто не приглашал участвовать. Я желаю им всего наилучшего. Надеюсь, что у них все хорошо получится".

О своем персонаже в основной трилогии Фишборн вспоминает с теплотой и совсем не теряет оптимизма: "Возможно, именно благодаря этой роли меня запомнят больше всего, и это замечательно, но в тоже время, это не единственная роль, из-за которой меня будут помнить - и это еще лучше".

Съемки "Матрицы 4" были прерваны из-за мировой пандемии, в настоящее время датой премьеры называется 1 апреля 2022 года.

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