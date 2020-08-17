Арт: Джон Уик изображает Росомаху при помощи карандашей

В Instagram-аккаунте издания Comicbook опубликован интересный арт. На нем всенародный любимец Киану Ривз в образе Джона Уика очень прямолинейно косплеит Росомаху - лидера команды "Люди Икс".

Примечательно, что на рисунке вместо привычных адамантиевых когтей герой Ривза использует те самые карандаши, про которые рассказывают страшные истории и которых так боятся враги наемника с прозвищем "Баба Яга".

Возможно, так иллюстратор хотел подчеркнуть, что Ривз в роли Оружия Икс был бы достаточно страшен даже без дополнительных усилений суперметаллом.

Данная работа возникла не на пустом месте - в марте в Сеть просочилась информация о том, что Киану Ривз ведет переговоры с Кевином Файги - главой Marvel Studios - о подборе подходящей роли в киновселенной Marvel. Среди возможных вариантов назывались роли Призрачного гонщика или Росомахи. В пользу последней версии говорит и то, что сам актер в одном из интервью признался, что Росомаха - любимый супергерой его детства. А Хью Джекман заверил, что к роли не вернется.

Но в дальнейшем никаких уточнений или официальных комментариев по этой теме не поступало - и что могло послужить этому причиной неизвестно - общая стагнация киноиндустрии из-за мировой пандемии или же стороны просто не смогли договориться.

Так или иначе, в фанатах не гаснет надежда увидеть Киану в роли нового Росомахи, что и порождает подобные арты.