Новости

Лев Лещенко прокомментировал смерть Валентины Легкоступовой 17:50
В Петербурге умер режиссер и телеведущий Борис Гершт 15:44
Вышел трейлер сериала Netflix "Молодой Валландер" 15:29
Из Капитана Америки Криса Эванса сделали Карателя. Вот как это выглядит 15:15
Названа лучшая романтическая комедия всех времен 14:42

На роль нового Росомахи предложили Шайу ЛаБафа

Новости
    15.08.2020, 16:46
Текст:   Богдан Бобров

Интернет-художник с ником Bosslogic нарисовал очередной арт, на котором предложил свое видение того, как смотрелся бы актер Шайа ЛаБаф в образе Росомахи - лидера команды Людей Икс.

Рисунок послужил реакцией иллюстратора на недавние слухи о том, что звезду "Трансформеров" прочат на роль Айсмена в новом перезапуске франшизы о мутантах.

Но Bosslogic рассудил, что амплуа вспыльчивого обладателя адамантиевых когтей лучше подойдет ЛаБафу, который совсем не славится своей уравновешенностью.

Пользователи восприняли работу художника с определенной долей юмора - один из самых популярных комментариев под постом гласит о том, что единственный приемлемый вариант после Хью Джекмана - это Дэнни де Вито.

Новости

Врач Ефремова заявил, что актер - не алкоголик 14:19
Юрий Лоза поделился воспоминаниями о Валентине Легкоступовой 13:47
Алексей Глызин обвинил в смерти Валентины Легкоступовой ее мужа 14.08.2020
Екатерина Семенова о смерти Легкоступовой: Противно, потому что глупо 14.08.2020
⧣ США
Фото: kinopoisk.ru
Сценарист нового "Бэтмена" рассказал об особенностях фильма 14.08.2020
Вышел трейлер "Американского пирога 9" от сценариста "Симпсонов" 14.08.2020
Вышел первый трейлер триллера "Дьявол всегда здесь" с Паттинсоном 14.08.2020
⧣ интернет
Фото: Предоставлено Кинокомпанией ВОЛЬГА
Составлен список ста лучших сиквелов 13.08.2020
Пауки Гарфилд и Магуайр спешат на помощь Тому Холланду на новом арте 10.08.2020
Опубликован рейтинг самых популярных российских онлайн-сериалов 08.08.2020
⧣ фантастика
Фото: kinopoisk.ru
Возобновились съемки "Ведьмака" 13.08.2020
Вышел трейлер немецкой супергеройской трагикомедии "Уроды" 13.08.2020
Вышел русский трейлер герметической фантастической драмы "Солнце" 13.08.2020