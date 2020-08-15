На роль нового Росомахи предложили Шайу ЛаБафа

Интернет-художник с ником Bosslogic нарисовал очередной арт, на котором предложил свое видение того, как смотрелся бы актер Шайа ЛаБаф в образе Росомахи - лидера команды Людей Икс.

Рисунок послужил реакцией иллюстратора на недавние слухи о том, что звезду "Трансформеров" прочат на роль Айсмена в новом перезапуске франшизы о мутантах.

Но Bosslogic рассудил, что амплуа вспыльчивого обладателя адамантиевых когтей лучше подойдет ЛаБафу, который совсем не славится своей уравновешенностью.

Пользователи восприняли работу художника с определенной долей юмора - один из самых популярных комментариев под постом гласит о том, что единственный приемлемый вариант после Хью Джекмана - это Дэнни де Вито.