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Вышел русский трейлер нового "Джуманджи" со Скалой и Де Вито

Новости
    01.11.2019, 12:36
Текст:   Олег Усков

Приключенческая экшн-комедия "Джуманджи: новый уровень", сиквел ремейка, обзавелась финальным русским трейлером. Ролик опубликован на YpuTube-канале SonyPicturesRU.

О художественной ценности кинокартины если и можно говорить, то лишь с большой осторожностью. Но лучше все-таки не говорить. Тем более что она для тонко чувствующих эстетов и не предназначена. Зрителя ждет все то, что требуется верхним отделам спинного мозга: будет ярко, энергично, местами - смешно, панорамно и обезьянисто.

По сюжету произведения Спенсер (Алекс Вульф) вновь оказывается внутри игры "Джуманджи", а группа лиц, включающая друга и девушку героя, внедряются в ее недра следом. С самыми бигбадабумными, как видим, последствиями для себя и ландшафтов.

Режиссер - на бис Джейк Кэздан.

Помимо Скалы к своим ролям вернулись Джек Блэк, Кевин Харт и Карен Гиллан. Плюс Дэнни Де Вито, Дэнни Гловер и рэперша Аквафина ("8 подруг Оушена").

Оригинал трейлера:

Предыдущий смотрите здесь.

В кино - с 12 декабря

"Джуманджи: Зов джунглей" (наша рецензия) 2017 года при бюджете в девяносто миллионов долларов заработала 962, автоматически выйдя на сиквел. Да и, скорее всего, не один теперь.

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