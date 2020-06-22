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Хью Джекман сыграет Энцо Феррари в фильме Майкла Манна

Новости
    22.06.2020, 12:52
Текст:   Олег Усков

51-летний австралийский актер и продюсер Хью Джекман (почти всеобщий любимец, прямо сказать) сыграет титульную роль в биографическом фильме "Энцо Феррари" - ленте про известного конструктора и автогонщика.

Фото: kinopoisk.ru
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Еще один козырь - постановщиком байопика выступит 77-летний Майкл Манн ("Схватка", "Али"), пишет Deadline.

Первоначальный сценарий написал ныне покойный Трой Кеннеди-Мартин ("Ограбление по-итальянски", "Красная жара"). После чего Манн его переработал.

В основе скрипта - книга Брока Йейтса "Энцо Феррари: Человек и машина" (Enzo Ferrari - The Man And The Machine).

По центру сюжета - четырехкратный номинант "Оскара" Манн воздвигнет соревнования 1957 года Mille Miglia, когда погиб гонщик команды "Феррари" и несколько зрителей, а самого Энцо обвинили в непредумышленном убийстве.

Стоит отметить: Манн был одержим этим проектом двадцать лет. Что примечательно, чуть ранее - в прошлом году - он уже выступил продюсером фильма "Ford против Ferrari".

Съемки намечено начать в следующем году. С премьерой и остальным кастом пока определенности нет.

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