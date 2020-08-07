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Киану Ривз снимется в четвертой и пятой частях "Джона Уика"

Новости
    07.08.2020, 10:41
Текст:   Олег Усков

И вновь начинаем день с хороших новостей. Как передает THR, генеральный директор студии Lionsgate Джон Фелтхаймер заявил, что у серии про неубиваемого киллера-мстителя Джона Уика действительно появится не только анонсированная четвертая часть, но и пятая.

Фото: Jason Merritt / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP
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Что ранее фигурировало лишь на уровне слухов - тогда отмечалось, что пятый фильм станет последним в серии.

Причем обе картины будут сниматься подряд (как это было в свое время со второй и третьей "Матрицами"), поскольку в графике Ривза в начале следующего года есть окно.

В настоящее время идет работа над сценариями картин.

Фото: kinopoisk.ru
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Заметим, что шаг этот вполне обоснованный, не ставший внезапностью - первый три "Уика" собрали в мировом прокате 580 миллионов долларов.

Стоит напомнить, что до выхода четвертой части франшизы еще очень далеко - ее премьера обозначена, после переноса с мая 2021-го, на 27 мая 2022 года.

При этом не будем забывать, что помимо основного блока с Ривзом франшиза прирастет еще как минимум сериалом и женским спин-оффом.

Тем временем ее создатели - Чад Стахелски и Дерек Колстад - уже определились со своим следующим проектом. Им станет ремейк южнокорейской ленты 2010 года "Человек из ниоткуда". Стахелски выступит продюсером, Колстад только что закончил сценарий. В настоящее время дуэт занят поисками режиссера, подходящего под их ураганный стиль.

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