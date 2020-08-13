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У "47 ронинов" с Киану Ривзом появится сиквел

Новости
    13.08.2020, 14:04
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

У исторической фантазии Карла Ринша 2013 года "47 ронинов" появится продолжение. Чему, пожалуй, стоит несколько удивиться, поскольку снятая за 170 миллионов долларов оригинальная лента даже не смогла отбить свой бюджет.

Фото: kinopoisk.ru
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Как передает Deadline, постановкой сиквела займется актер Рон Юань ("Мулан") и названия у него пока нет.

В кино картину ждать не стоит - пойдет сразу на малые экраны. Так что о размашистом бюджете речи нет. Жанр - фэнтезийный боевик.

Во всяком случае, режиссер говорит, что он невероятно счастлив и горд предоставить Universal фильм, где смешает боевые искусства, ужасы и киберпанк.

Фото: kinopoisk.ru
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В основе первой ленты - знаковая японская былина о 47 воинах, оставшихся без хозяина и давших заруку отмстить за его погибель. Презрев все опасности и угрозы.

Помимо Ривза в картине снялись Хироюки Санада, Таданобу Асано и Рик "Зомби-бой" Дженест, покончивший с собой два года назад.

Ранее сообщалось, что Киану Ривз снимется в четвертой и пятой частях "Джона Уика", а также в четвёртой "Матрице".

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