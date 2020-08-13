У "47 ронинов" с Киану Ривзом появится сиквел

У исторической фантазии Карла Ринша 2013 года "47 ронинов" появится продолжение. Чему, пожалуй, стоит несколько удивиться, поскольку снятая за 170 миллионов долларов оригинальная лента даже не смогла отбить свой бюджет.

Как передает Deadline, постановкой сиквела займется актер Рон Юань ("Мулан") и названия у него пока нет.

В кино картину ждать не стоит - пойдет сразу на малые экраны. Так что о размашистом бюджете речи нет. Жанр - фэнтезийный боевик.

Во всяком случае, режиссер говорит, что он невероятно счастлив и горд предоставить Universal фильм, где смешает боевые искусства, ужасы и киберпанк.

В основе первой ленты - знаковая японская былина о 47 воинах, оставшихся без хозяина и давших заруку отмстить за его погибель. Презрев все опасности и угрозы.

Помимо Ривза в картине снялись Хироюки Санада, Таданобу Асано и Рик "Зомби-бой" Дженест, покончивший с собой два года назад.

Ранее сообщалось, что Киану Ривз снимется в четвертой и пятой частях "Джона Уика", а также в четвёртой "Матрице".