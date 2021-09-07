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07.09.2021 07:50
Рубрика: Экономика

Кудрин объяснил, почему пора сократить госсектор в экономике

Текст: Елена Манукиян
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Пора дать экономике повзрослеть, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в своей статье в журнале "Компания". Он напомнил, что на расширение присутствия государства в экономике страна решилась в 2008-2009 годах, тогда же на этот шаг пошли и во многих других частях мира. Однако после кризиса подобная терапия может нести в себе риски, если ее вовремя не свернуть, считает Кудрин.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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По его словам, госкомпании редко становятся экономическими и инновационными драйверами, потому что государство менее эффективный собственник. Они менее пластичны в плане управления и сильно зависят от бюрократической машины.

Глава счетной палаты уверен, что госсектор уже выполнил свою важную и положительную роль, и ему пора сокращаться. Он предлагает расширить приватизацию, которая даст предприятиям эффективных собственников.

По данным Единой системы управления государственным имуществом, по состоянию на 16 июля 2021 года государство владело долями в 752 акционерных обществах и 496 ФГУПами. При этом сегодня в российской десятке крупнейших компаний только четыре - частных, тогда как в топе-10 американских крупнейших компаний нет ни одной с госучастием.

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