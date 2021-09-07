Кувейт переработает 42 миллиона старых автомобильных шин

Более 42 миллионов старых автомобильных шин, брошенных в песках Кувейта, начали перерабатывать по специальному распоряжению властей страны. Таким образом, государство Персидского залива решает проблему отходов, в результате которой в этой стране возникло одно из крупнейших в мире кладбищ шин.

Огромная свалка шин до недавнего времени находилась всего в семи километрах от жилого пригорода столицы страны. Местных жителей беспокоили периодические большие пожары, выделяющие ядовитый черный дым, сообщает Reuters. Однако в начале сентября Кувейт, который хочет построить на этом участке 25 тысяч новых домов, завершил транспортировку всех шин в новое место в Аль-Салми, недалеко от границы с Саудовской Аравией, где уже начались работы по их переработке.

Правительство Кувейта надеется, что аль-Салми станет центром по переработке шин, и планирует построить здесь несколько новых заводов. По словам генерального директора государственного холдинга Хаммуда аль-Марри, его компания перевезла более половины всех шин на новую площадку, используя до 500 грузовиков в день, и планирует в ближайшее время открыть завод по сжиганию шин с помощью пиролиза. При этом вырабатывается тип масла, которое можно использовать в промышленных печах, и золу, известную как технический углерод, которую можно использовать в различных отраслях промышленности.

Изношенные шины представляют собой серьезную экологическую проблему во всем мире из-за их большого размера и химических веществ, которые они могут выделять. По данным Центрального статистического управления страны, богатый нефтью Кувейт, член ОПЕК с населением около 4,5 миллионов человек, имел около 2,4 миллиона автомобилей в 2019 году, по сравнению с 1,5 миллионами в 2010 году.

-