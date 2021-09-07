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Текст:   Марина Трубилина 
18:54 07.09.2021
Российская газета - Федеральный выпуск № 204(8555)

Льготная ипотека подстегнула спрос на земельные участки

Россияне все активнее скупают земельные участки, надеясь построить собственное жилье. Интерес к загородной недвижимости, который подстегнула пандемия, сейчас выше, чем в 2019 году, в полтора раза, сообщает "Циан". Спрос на земельные участки подскочил еще больше - в 1,6 раза. По сравнению с летом 2020 года интерес к земле подрос с 18 до 20%. Правда, готовое жилье сдаст позиции не скоро: 77% спроса на загородном рынке приходится все же на дома и дачи, а 3% - на таунхаусы.
Фото: Александр Вильф/РИА Новости Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Еще более солидную долю занимают участки в структуре предложения на загородном рынке - 41%. Но и сокращается это предложение быстрее всего - только за лето число лотов уменьшилось на 6,2%.

Фото: iStock
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Причин высокого интереса к земле несколько. Во-первых, участки дешевле. Многие приобретают землю на будущее, чтобы построить дом, когда появятся на это средства. Во-вторых, сейчас трудно найти подходящий вариант готового дома, так как самые ликвидные лоты были раскуплены еще год назад. Часто покупатели выбирают покупку земли даже при финансовой возможности купить дом "под ключ", отмечают эксперты. Несколько месяцев назад появилась еще одна причина для покупателей обратиться на загородный рынок - с весной "Семейную ипотеку" разрешили использовать для покупки участка и строительства дома, а не только для покупки жилья в новостройке, а летом распространили ее на семьи с одним ребенком. Как отмечал гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко, за два месяца работы программы на новых условиях (с момента расширения на семьи с первенцами) количество полученных по ней кредитов увеличилось на 30%.

Рост спроса на кредиты на индивидуальное жилищное строительство в рамках "Семейной ипотеки" отмечают в банке ДОМ.РФ. Ежемесячный прирост по выдачам ипотеки на ИЖС в целом, в том числе с учетом семейной ипотеки, составляет около 20%.

С января продажи участков без подряда в московском регионе увеличились на 10%, сейчас их доля в реализации на первичном загородном рынке - 80%, говорит руководитель Аналитического центра "Инком-Недвижимость" Дмитрий Таганов. При этом он считает, что семейная ипотека пока не слишком повлияла на спрос - по этой программе было приобретено лишь 12% объектов. Интерес покупателей большей частью был вызван дешевизной вложений и нехваткой готовых домов, считает он.

Спрос на земельные участки выше, чем до пандемии, в 1,6 раза

Впрочем, со временем эффект от семейной ипотеки может нарастать, отмечают эксперты. Программа действует для семей, в которых ребенок родился не ранее 2018 года. Чем старше он становится, тем легче семье взять ипотеку, так как на работу выходят уже оба родителя, говорит президент Фонда "Институт экономики города" Надежда Косарева. То есть постепенно круг семей, у которых есть возможность воспользоваться льготной программой, будет расширяться. Недавно "Семейную ипотеку" продлили до конца 2023 года.

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