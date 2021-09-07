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07.09.2021 17:22
Рубрика: Власть

Матвиенко: Национальный и блоковый эгоизм - препятствия для общих усилий государств

Текст: Дмитрий Гончарук
Пандемия коронавирусной инфекции показала, что все государства мира должны действовать сообща, без национального и блокового эгоизма. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, выступая на пленарном заседании пятой Всемирной конференции спикеров парламентов в Вене.

"Развитие событий в мире показывает, что международные отношения сегодня остро нуждаются в открытом доверительном диалоге. Пандемия коронавирусной инфекции стала крупнейшим вызовом для мирового сообщества за последние десятилетия и обнажила целый ряд болевых точек как во внутренней политике государств, так и в международных делах. Стало еще более очевидным, что мир как никогда взаимосвязан, что невозможно государствам в одиночку противостоять пандемии, победить терроризм. Нельзя на одном континенте добиться изменения климата и недопустимо пытаться обеспечить процветание и безопасность одних наций за счет других", - заявила Матвиенко.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
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По ее мнению, национальный и блоковый эгоизм становится одним из главных препятствий для объединения усилий человечества, а санкции не остановили никаких конфликтов, не изменили внешнюю политику других государств, но жестко бьют по людям.

Валентина Матвиенко напомнила, что президент России Владимир Путин на саммите "Большой двадцатки" предложил на период пандемии создать так называемые "зеленые коридоры", свободные от торговых войн и санкций. По ним можно было бы поставлять медикаменты, продовольствие, оборудование и технологии.

"Россия первой в мире разработала вакцину от COVID-19, сегодня их уже пять, все они проверены на безопасность, - продолжила спикер СФ. - Мы предложили всем заинтересованным государствам не только поставку вакцин, но и передачу технологий их производства в этих странах".

Она напомнила, что российскую вакцину "Спутник V" одобрили 70 государств с охватом населения 4 миллиарда человек, а это более 50% населения Земли.

"Мы столкнулись с жестким сопротивлением и недопустимой политизацией даже такого, казалось бы, гуманитарного акта, - констатировала Матвиенко. - Для западных фармкомпаний это бизнес, для нас - это возможность спасти жизни людей. К чему приводят попытки силой навязать другим народам политические модели извне, без учета национальных традиций культуры и истории, мы все наблюдаем сегодня в Афганистане. Они оборачиваются настоящими трагедиями".

По оценке политика, это результат безвольного и безответственного обращения с нормами международного права, ведущего к подмене содержания принципа мультилатерализма. При этом попытки навязать мировому сообществу концепцию нового миропорядка, основанного на кому-то выгодных правилах, не имеют ничего общего с подлинной многосторонностью.

"Я убеждена, что в основе истинного многостороннего сотрудничества должны лежать взаимоуважение и принятие разнообразия мира, взаимодействие на основе единых принципов, закрепленных в Уставе ООН", - сказала председатель верхней палаты парламента.

Она напомнила, что их коллективная разработка стала следствием тяжелейших испытаний, которые пережило человечество в XX веке. Поэтому действия, которые направлены на подрыв авторитета ООН, на ослабление доверия к выстраданным двумя мировыми войнами и устоявшимися нормами создает риски повторения трагедий прошлого. Переломить этот тренд призвана инициатива Москвы о проведении саммита пятерки постоянных членов Совета Безопасности ООН для обзора горизонта мирового развития и глобальной политики.

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