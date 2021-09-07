Матвиенко назвала заявления о нелегитимности думских выборов вмешательством в дела РФ

Заявления со стороны некоторых европейских политиков о возможной нелегитимности предстоящих выборов в Государственную Думу недопустимы, поскольку это прямое вмешательство во внутренние дела России. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Мы заметили уже на подступах, еще не началась выборная кампания, а в Европе звучат заявления о том, что выборы якобы нелегитимны. Это недопустимо, это не что иное, как прямое вмешательство во внутренние дела России", - сказала Матвиенко.

Выборы в Госдуму стали одной из тем, которая обсуждалась во время ее встречи с главой ПАСЕ Хендриком Дамсом на полях пятой Всемирной конференции спикеров парламентов в Вене.