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07.09.2021 14:41
Рубрика: Власть

Матвиенко видит перспективы регистрации "Спутника V" в Европе

Текст: Дмитрий Гончарук
Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи

Российские власти продолжают работать над признанием вакцины от коронавируса "Спутник V " в Европе, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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"Я абсолютно уверена, что вакцина "Спутник V" будет зарегистрирована и Всемирной организацией здравоохранения, и в Евросоюзе соответствующими службами", - сказала Матвиенко. Она добавила, что пока сроки такого признания назвать нельзя.

Кроме того, Валентина Матвиенко подтвердила, что Россия продолжит работу над взаимным признанием сертификатов о вакцинации с разными странами.

Спикер Совфеда участвует в пятой Всемирной конференции спикеров парламентов, которая проходит 6-8 сентября в Вене.

Вакцина от COVID-19 "Спутник V" одобрена к применению в 64 странах мира. Ранее глава минздрава Турции Фахреттин Коджа сообщил, что его страна планирует вскоре запустить производство "Спутника V". А 6 сентября стало известно, что достигнуто соглашение о производстве российской вакцины в Перу.

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