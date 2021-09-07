Матвиенко видит перспективы регистрации "Спутника V" в Европе

Российские власти продолжают работать над признанием вакцины от коронавируса "Спутник V " в Европе, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Я абсолютно уверена, что вакцина "Спутник V" будет зарегистрирована и Всемирной организацией здравоохранения, и в Евросоюзе соответствующими службами", - сказала Матвиенко. Она добавила, что пока сроки такого признания назвать нельзя.

Кроме того, Валентина Матвиенко подтвердила, что Россия продолжит работу над взаимным признанием сертификатов о вакцинации с разными странами.

Спикер Совфеда участвует в пятой Всемирной конференции спикеров парламентов, которая проходит 6-8 сентября в Вене.

Вакцина от COVID-19 "Спутник V" одобрена к применению в 64 странах мира. Ранее глава минздрава Турции Фахреттин Коджа сообщил, что его страна планирует вскоре запустить производство "Спутника V". А 6 сентября стало известно, что достигнуто соглашение о производстве российской вакцины в Перу.