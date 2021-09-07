Международный регулятор оценил ситуацию на рынке труда в России

В Международной ассоциации социального обеспечения высоко оценили достижения России по восстановлению рынка труда. Об этом на Всероссийской неделе охраны труда в Сочи "Российской газете" заявил президент организации Йоахим Бройер.

"В России достигнуты невероятные успехи по восстановлению рынка труда после ограничений из-за коронавируса", - сказал он, отвечая на вопрос корреспондента "Российской газеты" об этом.

Бройер подчеркнул, что сегодня во всех странах мира принимаются меры по восстановлению экономики, но не у всех получается достигнуть тех результатов, которые получилось в нашей стране.

Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков подчеркнул, что уже к 1 августа российский рынок труда достиг допандемических показателей. Уровень безработицы, рассчитанный по международной методике, составил 4,5 %, тогда как до пандемии он превышал 4,6%.

Также на Всероссийской неделе охраны труда было подписано соглашение о намерениях между руководителями Минтруда и Международной ассоциации социального обеспечения. Документ предполагает внедрение в России международных стандартов в сфере социального обеспечения граждан.

По словам Котякова, в России много социальных инициатив, для которых часто требуется международная оценка и опыт тех стран, которые уже прошли по этому пути. Например, новая система охраны труда, которая заработает с 1 марта 2022 года, в некоторых государствах уже принята.

"Очень важно, что в рамках меморандума мы договоримся об экспертном сотрудничестве по реализации наших социальных инициатив. Коллеги помогут привнести все лучшее, что есть на международной арене", - заключил министр.