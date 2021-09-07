Международный регулятор оценил ситуацию на рынке труда в России

Новости

Из-за пандемии шотландские фермеры выбрасывают овощи 16:03
ФАС расширила проверки на рынке стройматериалов 15:46
Еврокомиссия требует оштрафовать Польшу 15:45
Собянин утвердил проект строительства головного участка Троицкой линии метро 15:35
В Подмосковье женщина получила травмы из-за неисправного лифта 15:35
Комик Мирзализаде оспорил решение о нежелательности своего пребывания в РФ 15:30
Любимова заявила о бесполезности мошенничества с "Пушкинской картой" 15:27
Большинство россиян уверены в незащищенности своих персональных данных 15:15
Депутаты Москвы и области просят повысить штрафы за выброс мусора из машин 15:03
Глава Минздрава назвал основную причину смертности в России и мире 14:53
В Госдуме проработают введение браслетов для освободившихся педофилов 14:46
Матвиенко видит перспективы регистрации "Спутника V" в Европе 14:41
В России не выявлено случаев заражения штаммом "мю" 14:33
Матвиенко назвала заявления о нелегитимности думских выборов вмешательством в дела РФ 14:28
Онлайн-трансляция отборочного матча ЧМ-2022 Россия - Мальта 14:20
В Театре Вахтангова поставят памятник Лановому, Этушу и Яковлеву 14:15
Матвиенко встретилась с главой ПАСЕ Дамсом 13:55
В Турции в 2021 году отдохнут около 4,5 млн российских туристов 13:51
АТОР: Туры по России на Новый год к зиме подорожают на 35% 13:42
Все матчи КХЛ 7 сентября начнутся с минуты молчания в память о "Локомотиве" 13:14
Сборная Израиля по художественной гимнастике снялась с чемпионата мира 13:11
В Кремле рассказали про риски масштабной приватизации 13:07
Песков: Россия пока не принимала решений о признании талибов 13:06
В Уфе 102-летняя пенсионерка вылечилась от COVID-19 13:06
Во Франции пройдет общенациональное прощание с Жан-Полем Бельмондо 13:04
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Саяно-Шушенская ГЭС начала принимать туристов
Саяно-Шушенская ГЭС начала принимать туристов
Верховный суд разъяснил, когда можно безнаказанно уезжать с места ДТП
Верховный суд разъяснил, когда можно безнаказанно уезжать с места ДТП
Задайте вопрос председателю ЦИК Элле Памфиловой
Задайте вопрос председателю ЦИК Элле Памфиловой
07.09.2021 15:45
Рубрика: Экономика

Международный регулятор оценил ситуацию на рынке труда в России

Текст: Елена Манукиян
В Международной ассоциации социального обеспечения высоко оценили достижения России по восстановлению рынка труда. Об этом на Всероссийской неделе охраны труда в Сочи "Российской газете" заявил президент организации Йоахим Бройер.

"В России достигнуты невероятные успехи по восстановлению рынка труда после ограничений из-за коронавируса", - сказал он, отвечая на вопрос корреспондента "Российской газеты" об этом.

Фото: Александр Корольков/ РГ
Как цифровые платформы меняют рынок труда и занятость населения

Бройер подчеркнул, что сегодня во всех странах мира принимаются меры по восстановлению экономики, но не у всех получается достигнуть тех результатов, которые получилось в нашей стране.

Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков подчеркнул, что уже к 1 августа российский рынок труда достиг допандемических показателей. Уровень безработицы, рассчитанный по международной методике, составил 4,5 %, тогда как до пандемии он превышал 4,6%.

Также на Всероссийской неделе охраны труда было подписано соглашение о намерениях между руководителями Минтруда и Международной ассоциации социального обеспечения. Документ предполагает внедрение в России международных стандартов в сфере социального обеспечения граждан.

По словам Котякова, в России много социальных инициатив, для которых часто требуется международная оценка и опыт тех стран, которые уже прошли по этому пути. Например, новая система охраны труда, которая заработает с 1 марта 2022 года, в некоторых государствах уже принята.

"Очень важно, что в рамках меморандума мы договоримся об экспертном сотрудничестве по реализации наших социальных инициатив. Коллеги помогут привнести все лучшее, что есть на международной арене", - заключил министр.

Экономика Работа Занятость Правительство Минтруд Рынок труда Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

После убийства двух девочек в Кузбассе возбуждено дело о халатности
В Кремле рассказали про риски масштабной приватизации
Песков: Россия не готова признать биткоин официальной валютой
За сутки в России подтверждено 17 425 случаев COVID-19 в 85 регионах
Собянин: В День города проезд по МЦК будет бесплатным
Как изменится жизнь россиян в сентябре. Главные законы
Зачем владельцы трехкомнатных квартир переделывают их в студии