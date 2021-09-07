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07.09.2021 18:15
Рубрика: Власть

МИД: На объявлении правительства Афганистана будет представитель РФ

Текст: Константин Волков

Посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов будет присутствовать от России на церемонии объявления состава нового правительства Афганистана, об этом заявил 7 сентября спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов, сообщает ТАСС.

Фото: AFP
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По словам дипломата, когда именно состоится церемония, пока не известно, однако ранее представитель движения "Талибан" (запрещено в РФ) заявил, что это может произойти уже сегодня, 7 сентября.

Что касается состава нового правительства Афганистана, то пока катарский телеканал Al Jazeera сообщил о следующих персонах:

Исполняющим обязанности премьер-министра Афганистана станет глава совета руководства "Талибана" мулла Мохаммад Хасан Ахунд.

Глава политбюро "Талибана" мулла Абдул Гани Барадар назначен заместителем нового главы кабинета министров.

Министром иностранных дел назначен Амир Хан Мутаки, член руководства движения и министр просвещения во время предыдущего пребывания талибов у власти в 1996-2001 годах.

Министром обороны станет сын основателя "Талибана" Мухаммад Якуб Муджахид.

МВД возглавит Сираджуддин Хаккани, глава террористической "Сети Хакккани" (запрещена в РФ).

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