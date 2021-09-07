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07.09.2021 17:15
Рубрика: Культура

Минфин России запускает выставочный проект, посвященный истории русского ювелирного искусства

В рамках V Московского финансового форума, который состоится 8 сентября 2021 года, пройдет ювелирная выставка "Минфин России у истоков российского выставочного движения. Триумф русского ювелирного искусства". Главным экспонатом станет реплика Большой императорской короны Российской империи, представленная Гохраном России. Оригинал короны хранится в Алмазном фонде Российской Федерации. Также на выставке будут представлены памятные медали "Монетные дворы России", коллекция женских украшений по эскизам Карла Фаберже.

Организаторы выставки - Минфин России и Фонд развития художественной промышленности и ювелирного искусства представят лучшие образцы ювелирного и декоративно-прикладного искусства.

Выставка положит начало большому художественно-документальному проекту, посвященному триумфу отечественной художественной промышленности и ювелирных фирм на всемирных выставках в 19 - начале 20 веков. В рамках проекта будет освещена роль Минфина России, министров финансов Егора Канкрина и Сергея Витте в организации первых отечественных выставок, а также участие в них ювелирных фирм Карла Фаберже и Павла Овчинникова.

Экспозиция также посвящена юбилейным датам этого года:190-летию первой мануфактурной выставки в Москве, 170-летию первой международной выставки в Лондоне, 125-летию главной выставки Российской империи в Нижнем Новгороде, 175-летию Карла Фаберже и 300-летию Российской империи.

Подробнее на сайте.

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