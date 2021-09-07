Минфин России запускает выставочный проект, посвященный истории русского ювелирного искусства

Организаторы выставки - Минфин России и Фонд развития художественной промышленности и ювелирного искусства представят лучшие образцы ювелирного и декоративно-прикладного искусства.
Выставка положит начало большому художественно-документальному проекту, посвященному триумфу отечественной художественной промышленности и ювелирных фирм на всемирных выставках в 19 - начале 20 веков. В рамках проекта будет освещена роль Минфина России, министров финансов Егора Канкрина и Сергея Витте в организации первых отечественных выставок, а также участие в них ювелирных фирм Карла Фаберже и Павла Овчинникова.
Экспозиция также посвящена юбилейным датам этого года:190-летию первой мануфактурной выставки в Москве, 170-летию первой международной выставки в Лондоне, 125-летию главной выставки Российской империи в Нижнем Новгороде, 175-летию Карла Фаберже и 300-летию Российской империи.
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