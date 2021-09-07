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07.09.2021 01:05
Рубрика: В мире

Министра экономики Германии Альтмайера увезли на "скорой"

Текст: Екатерина Забродина
Фото: AFP/Eric PIERMONT Фото: AFP/Eric PIERMONT
Фото: AFP/Eric PIERMONT

Федеральный министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер вечером, 6 сентября, был экстренно доставлен в одну из больниц Берлина в сопровождении врача скорой помощи. Об этом сообщает Spiegel online со ссылкой на агентство dpa. Что именно случилось с 63-летним политиком и каково его состояние, пока не известно.

Фото: AFP/THOMAS KIENZLE
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Накануне министр из партии Ангелы Меркель присутствовал на рабочем ужине экономического комитета бундестага в берлинском отеле. Как пишет Berliner Morgenpost, ему стало плохо прямо во время мероприятия. По словам очевидцев, ранее он жаловался на плохое самочувствие и проблемы с речью. По данным газеты Bild, Альтмайера увезли в клинику "Шарите", но это не точно. В настоящее время ему оказывают медицинскую помощь. В октябре 2020 года состояние политика уже вызывало переполох: тогда он упал со сцены и получил перелом носа.

Напомним, свой нынешний пост Петер Альтмайер занимает с марта 2018 года, а с 1994 года является членом бундестага. Он выступает доверенным лицом Меркель.

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