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Текст:   Марина Трубилина 
17:25 07.09.2021

Минстрой модернизирует учет сертификатов на получение жилья

Минстрой приступил к модернизации онлайн-системы учета жилищных сертификатов, сообщает пресс-служба ведомства. В Единый реестр планируется включить все категории граждан программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ".

Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
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Обновленная информационная система позволит ускорить и повысить качество исполнения государственных жилищных обязательств за счет автоматизации некоторых процедур, связанных с ведением учета граждан, перед которыми имеются федеральные жилищные обязательства.

"Ранее в реестр планировалось включить категории граждан, перед которыми имеются федеральные жилищные обязательства, их всего 8, но в процессе разработки системы онлайн-учета было решено использовать ее возможности на все 18 отдельных категорий граждан, создав единую базу данных, обновляемую в режиме онлайн. Это большой массив данных, и работа с ним теперь станет удобнее, а актуализация данных оперативнее", - отметил министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.

Сейчас в реестре уже содержатся сведения о 400 тысячах граждан, которые улучшили свои жилищные условия с помощью государственных жилищных сертификатов.

Модернизированная система учета позволит усилить контроль за ведением учета граждан, нуждающихся в жилье, и станет важным шагом в развитии цифровой экосистемы Минстроя, подчеркивается в сообщении ведомства.

Право на получение жилищного сертификата в рамках госпрограммы имеют, в частности, жители Крайнего Севера, вынужденные переселенцы, чернобыльцы, военнослужащие и другие категории.

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