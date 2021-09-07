Минтруд будет сокращать перечень запрещенных для женщин профессий

Перечень профессий, где не могут работать женщины, будет сокращаться по мере развития технологий, рассказал замглавы Минтруда Алексей Вовченко в рамках Всероссийской недели охраны труда.

В январе перечень профессий, где ограничивается труд женщин, был обновлен. В него включили 100 позиций, а в действовавшем до этого более 20 лет документе официально значились недоступными для женщин 456 профессий и видов работ.

Вовченко сказал, что перечень будет сокращаться и далее по мере развития технологий, а также планируется проработать документ с точки зрения формулировок, "чтобы речь шла не только о номинальном сокращении позиций, но и о фактическом расширении перечня профессий, доступных для женщин".

Как он пояснил, иногда одинаковые работы могут выполняться в разных условиях, и необходимо изменить перечень таким образом, чтобы ограничения затрагивали только те рабочие места, где женщины действительно подвергаются риску.