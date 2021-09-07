Новости

В Казани задержали одного из лидеров пирамиды Finiko 11:31
"Жизнерадостный коллега": сыгравшего Шан-Чи актера нашли на стоковых фото 11:28
Мишустин выделил 2 млрд рублей на меры по созданию "санитарного щита" 11:19
Кассаветис снимет фильм о подростковой шизофрении 11:19
Количество евреев в мире превысило 25 миллионов человек 11:16
СМИ: Талибы в Кабуле разогнали антипакистанскую демонстрацию 11:13
В Ярославле вспоминают погибших 10 лет назад хоккеистов "Локомотива" 10:51
Комплекс "Бук-М3" показал абсолютную точность на стрельбах 10:37
Умер основатель и гитарист Black Oak Arkansas Рики Рейнольдс 10:28
Акинфеев не собирается возвращаться в сборную России 10:16
Президент Перу сообщил о договоренности по производству "Спутника V" в стране 10:14
Сергей Лукьяненко назвал дату выхода последнего "Дозора" 10:11
В Тюмень прилетел первый чартерный рейс с туристами из Москвы 10:11
"Яндекс" запустил функцию закадрового перевода для всех англоязычных видео 10:00
Золотовалютные резервы Беларуси выросли в августе на 14,2 процента 09:55
Инфекционист рассказал об опасности микст-инфекций COVID-19 и гриппа 09:55
На Колыму и Чукотку пришли первые заморозки 09:50
Глава "Лукойла" назвал риски цены на нефть в 100 долларов за баррель 09:47
Футболист "Барселоны" может перейти в российский клуб 09:41
Глава МЧС России дал старт международным учениям в Арктике 09:31
Август в Приморье оказался самым засушливым за последние 40 лет 09:25
Премьеру "Венома 2" снова перенесли - уже в пятый раз 09:15
В Кузбассе возбудили уголовное дело после исчезновения двух школьниц 09:13
Умер постановщик "Рождественских встреч" Пугачевой Борис Краснов 09:06
От коронавируса умерла актриса и певица Роза Тураева 08:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Саяно-Шушенская ГЭС начала принимать туристов
Саяно-Шушенская ГЭС начала принимать туристов
Верховный суд разъяснил, когда можно безнаказанно уезжать с места ДТП
Верховный суд разъяснил, когда можно безнаказанно уезжать с места ДТП
Задайте вопрос председателю ЦИК Элле Памфиловой
Задайте вопрос председателю ЦИК Элле Памфиловой
07.09.2021 11:19
Рубрика: Власть

Мишустин выделил 2 млрд рублей на меры по созданию "санитарного щита"

На борьбу с распространением коронавирусной инфекцией и других опасных заболеваний будет выделено 2 миллиарда рублей. Такое распоряжение подписал глава Правительства РФ Михаил Мишустин.

Фото: Олеся Курпяева/РГ
Российские ученые научились определять коронавирус за 27 минут

На создание ПЦР-центров, который откроют в крупных городах, из этой суммы будет выделено 223 миллиона рублей.

Также будет создан комплекс из четырех лабораторий, предназначенных для разработок в сфере биохимии, инфекционной диагностики, мониторинга и определения патогенов.

Согласно документу, будет проводиться изучение изменчивости возбудителей COVID-2019 и других новых инфекций, а также дооснащение центров гигиены и эпидемиологии специальной аппаратурой.

Как ранее заявил глава кабмина Михаил Мишустин, все эти меры необходимы для создания "санитарного щита" страны.

Средства будут выделены из резервного фонда Правительства РФ.

Власть Работа власти Внутренняя политика Правительство Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

В Кузбассе возбудили уголовное дело после исчезновения двух школьниц
Собянин рассказал, как в Москве пройдет День города
Кудрин объяснил, почему пора сократить госсектор в экономике
Президент Перу сообщил о договоренности по производству "Спутника V" в стране
Суд в Красноярске приговорил бизнесмена Быкова к 13 годам колонии
ЦИК представил систему защиты от двойного голосования
Суд приравнял к задержанию долгую беседу человека с полицией