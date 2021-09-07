Мишустин выделил 2 млрд рублей на меры по созданию "санитарного щита"

На борьбу с распространением коронавирусной инфекцией и других опасных заболеваний будет выделено 2 миллиарда рублей. Такое распоряжение подписал глава Правительства РФ Михаил Мишустин.

На создание ПЦР-центров, который откроют в крупных городах, из этой суммы будет выделено 223 миллиона рублей.

Также будет создан комплекс из четырех лабораторий, предназначенных для разработок в сфере биохимии, инфекционной диагностики, мониторинга и определения патогенов.

Согласно документу, будет проводиться изучение изменчивости возбудителей COVID-2019 и других новых инфекций, а также дооснащение центров гигиены и эпидемиологии специальной аппаратурой.

Как ранее заявил глава кабмина Михаил Мишустин, все эти меры необходимы для создания "санитарного щита" страны.

Средства будут выделены из резервного фонда Правительства РФ.