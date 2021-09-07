Митрополит Иларион: РПЦ поддерживает единство Сербской церкви

Глава ОВЦС Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил о поддержке Русской православной церковью канонического единства Сербской церкви. Это произошло во время встречи с епископом Будимским Лукианом (Пантеличем) в Георгиевском храме Будапешта.

- Митрополит Иларион сказал о неизменной поддержке Русской православной церковью единства Сербской православной церкви, - отмечается в сообщении ОВЦС.

Митрополит также напомнил на встрече, что святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил митрополиту Черногорско-Приморскому Иоанникию поздравление по случаю вступления на кафедру.

В этом поздравлении, в частности, отмечается, что патриарх Сербский Порфирий "с бесстрашием и решимостью" возвел митрополита Иоанникия "на исторический и славный престол в Цетине, невзирая на внешнее давление и звучавшие угрозы".

Митрополит Иларион также поблагодарил Сербскую церковь за поддержку Русской церкви по вопросам устройства церковной жизни на Украине.