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07.09.2021 21:35
Рубрика: Общество

Митрополит Иларион: РПЦ поддерживает единство Сербской церкви

Текст: Елена Яковлева

Глава ОВЦС Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил о поддержке Русской православной церковью канонического единства Сербской церкви. Это произошло во время встречи с епископом Будимским Лукианом (Пантеличем) в Георгиевском храме Будапешта.

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- Митрополит Иларион сказал о неизменной поддержке Русской православной церковью единства Сербской православной церкви, - отмечается в сообщении ОВЦС.

Митрополит также напомнил на встрече, что святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил митрополиту Черногорско-Приморскому Иоанникию поздравление по случаю вступления на кафедру.

В этом поздравлении, в частности, отмечается, что патриарх Сербский Порфирий "с бесстрашием и решимостью" возвел митрополита Иоанникия "на исторический и славный престол в Цетине, невзирая на внешнее давление и звучавшие угрозы".

Митрополит Иларион также поблагодарил Сербскую церковь за поддержку Русской церкви по вопросам устройства церковной жизни на Украине.

Общество Религия

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